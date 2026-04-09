Fernando Burlando reveló cuál fue el último deseo de Silvina Luna antes de morir

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En ese sentido, afirmó: “Venimos transitando un camino donde la Justicia entendió que esto no puede quedar impune”, dejando en claro su postura respecto al avance del proceso.

De todos modos, el abogado reconoció que el expediente presenta obstáculos legales: “Obviamente en el camino hay muchísimas curvas porque, desde la base de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, nos están poniendo algunas trabas que, entiendo, las vamos a poder sortear”, explicó.

A su vez, detalló la situación judicial del médico: “Él (Lotocki) está condenado a 8 años de prisión no por una causa de homicidio sino por las lesiones graves. Lo que hay que entender es que esas lesiones graves, en el caso de Silvina, provocaron su muerte. Eso está comprobado, hay una pericia que es contundente”.

Por último, al referirse al cuadro que atravesó la modelo, el letrado fue contundente: “El metacrilato, este material que yo no diría que es pegamento, eran adoquines. Todo esto estaba masificado en determinados lugares, circuló por su organismo. Presenciar la autopsia de Silvina fue entender cómo padecía”, concluyó.

El deseo de Silvina Luna reflejado en su serie - captura Desayuno Americano

Cuáles fueron las causas de la muerte de Silvina Luna

La muerte de Silvina Luna, ocurrida el 31 de agosto de 2023 tras una larga internación, volvió a quedar en el centro de la escena a partir de nuevos informes periciales que esclarecieron con mayor precisión qué fue lo que provocó su fallecimiento.

De acuerdo al informe del Cuerpo Médico Forense y a una junta médica del Juzgado N°60, la causa principal fue un tromboembolismo pulmonar. Este cuadro se originó como consecuencia de una sepsis derivada de una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño, un proceso que se fue desarrollando en su organismo durante años.

En términos médicos, esto implica que los granulomas generados por sustancias inyectadas en su cuerpo —como el polimetilmetacrilato (PMMA)— desencadenaron un deterioro progresivo de su salud. A lo largo de más de una década, la modelo padeció complicaciones severas como hipercalcemia e insuficiencia renal, que fueron debilitando su organismo de manera sostenida.

Aníbal Lotocki y Silvina Luna cuando la operó.jpg

El origen de este cuadro se remonta a los procedimientos estéticos a los que se sometió con el médico Aníbal Lotocki. En 2011 y 2012, Luna atravesó varias intervenciones con el objetivo de aumentar sus glúteos, en las que se utilizó PMMA en dosis superiores a las recomendadas.

La primera intervención tuvo lugar el 3 de octubre de 2011, en la Clínica Full Esthetic de Retiro, donde se le practicó una liposucción en la cintura para extraer grasa, que luego fue mezclada con esta sustancia e inyectada en glúteos y piernas. Según se detalló, el retoque en piernas no había sido consensuado previamente.

El 23 de noviembre de ese mismo año, Luna se sometió a una segunda sesión de inyecciones de PMMA en glúteos y muslos, lo que agravó la inflamación y los dolores posteriores. Meses después, a comienzos de 2012, se realizó una tercera intervención: el propio Lotocki le recomendó una corrección por los síntomas que presentaba, pero en lugar de mejorar, la situación empeoró tras la aplicación de más material.

Estas prácticas derivaron en la formación de granulomas y en una cadena de complicaciones que incluyeron trombosis venosas y fallas multiorgánicas. De hecho, la autopsia inicial realizada en 2023 ya había señalado la presencia de trombosis y tromboembolismo pulmonar como mecanismos letales, aunque restaban estudios complementarios.

silvina luna

En septiembre de 2025, el abogado Fernando Burlando dio a conocer el informe final, que estableció un vínculo directo entre las inyecciones y la sepsis que desencadenó el cuadro fatal. Este resultado complicó aún más la situación judicial de Lotocki.

Así, con el avance de las pericias, quedó confirmado que la muerte de Silvina Luna fue la consecuencia de un proceso prolongado, originado en intervenciones estéticas que marcaron un antes y un después en su salud y que derivaron, años más tarde, en un desenlace irreversible.