Furor en Netflix por En el barro 3: la serie argentina más popular estrena su nueva temporada
Netflix confirmó En el barro, temporada 3 con los regresos de Ana Garibaldi, Valentina Zenere y María Becerra en el elenco de la serie más vista.
Furor en Netflix por En el barro 3: la serie argentina más popular estrena su nueva temporada. (Foto: Archivo)
En el barro, temporada 3 ya es una realidad. Netflix lo confirmó oficialmente y desató una ola de expectativa entre los fanáticos que siguieron cada episodio de este drama carcelario femenino. La nueva entrega se encuentra en desarrollo y se estrenará en 2027, marcando el regreso de una historia que logró instalarse como fenómeno internacional.
La producción, realizada junto a Underground Producciones, una división de Telemundo Studios, continuará explorando el universo de las presas de La Quebrada. El anuncio no solo confirmó la continuidad de la trama, sino que también dejó entrever que habrá una expansión narrativa que elevará aún más la intensidad del relato.
Qué se sabe de En el barro, temporada 3 en Netflix
La confirmación llegó en un momento clave. Tras el éxito de las temporadas anteriores, la plataforma decidió apostar fuerte por una tercera entrega que profundizará en los conflictos internos y externos de sus protagonistas.
Según trascendió, la historia seguirá centrada en la vida dentro de la cárcel de La Quebrada, un escenario que ya se convirtió en un personaje más dentro de la serie. Allí, las tensiones, alianzas y traiciones marcaron el pulso de una narrativa que logró captar la atención del público global.
La nueva temporada no solo continuará con las historias pendientes, sino que buscará ampliar el universo carcelario femenino. Esto implicará la incorporación de nuevas tramas, conflictos más complejos y una mirada aún más cruda sobre la vida en prisión.
El regreso de personajes clave que marcaron la historia
PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL: Sebastián Ortega
DIRECCIÓN: Paula Hernández, Pablo Fendrik, Estela Cristiani
ELENCO: Ana Garibaldi, Lorena Vega, Érika de Sautu Riestra y Carolina Ramírez, con el regreso de los personajes de Valentina Zenere, María Becerra y Juana Molina.
GUION: Omar Quiroga, Marcos Osorio Vidal, Paula Hernández, Sebastián Ortega
PRODUCTOR EJECUTIVO: Pablo Culell
PRODUCIDA POR: Underground Producciones (una división de Telemundo Studios)
La evolución de una serie que conquistó al mundo
Desde su estreno, la serie logró destacarse dentro del catálogo de Netflix por su enfoque crudo y realista. A diferencia de otras producciones del género, En el barro puso el foco en las relaciones humanas dentro del encierro, explorando temas como el poder, la supervivencia y la identidad.
El universo de La Quebrada se construyó con una estética marcada por la tensión constante. Cada episodio dejó en evidencia que dentro de la cárcel las reglas son diferentes y que cada decisión puede tener consecuencias irreversibles.
La tercera temporada buscará profundizar esta mirada. Se espera que los conflictos sean más intensos y que los personajes enfrenten situaciones límite que pondrán a prueba sus valores y su capacidad de adaptación.
Cuándo se estrenará En el barro, temporada 3 en Netflix
La nueva entrega está prevista para 2027. Aunque falta tiempo, la expectativa ya comenzó a crecer entre los seguidores de la serie.
El hecho de que se encuentre en desarrollo indica que el proceso creativo está en marcha y que en los próximos meses podrían surgir nuevas novedades, como avances, imágenes oficiales o detalles sobre la trama.
Mientras tanto, los fanáticos ya especulan sobre lo que vendrá y revisitan las temporadas anteriores en Netflix para no perder ningún detalle.
Una apuesta fuerte que buscará superar lo anterior
La decisión de continuar la serie no solo responde a su éxito, sino también a su potencial de crecimiento. La tercera temporada se perfila como una de las apuestas más importantes dentro del catálogo de la plataforma para los próximos años.
Con un equipo consolidado, un elenco potente y una historia que aún tiene mucho por desarrollar, todo indica que En el barro seguirá dando que hablar.
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