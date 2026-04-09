Otra vez en Santa Fe: el contenido de la mochila de un alumno de 11 años encendió todas las alarmas

cuchillo

También se contactó a la madre del estudiante para informarle lo sucedido y solicitar su presencia en la institución.

Según indicaron fuentes oficiales, el menor no llegó a amenazar a docentes ni a otros alumnos, y no se registraron personas heridas.

Un contexto que enciende las alertas

El episodio ocurre en un clima de creciente preocupación por hechos de violencia en escuelas. Días atrás, el asesinato de un estudiante de 13 años, Ian Cabrera, en la localidad santafesina de San Cristóbal conmocionó al país.

En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió sobre la existencia de comunidades digitales que promueven la violencia entre jóvenes.

“Se trata de grupos que analizan y se fascinan con tiroteos masivos, y que pueden influir en conductas violentas”, explicó la funcionaria, quien señaló que en los últimos años se detectaron casos similares en la Argentina.