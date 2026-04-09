Otra vez en Santa Fe: el contenido de la mochila de un alumno de 11 años encendió todas las alarmas

Un nuevo episodio de violencia escolar generó preocupación en la provincia de Santa Fe, luego de que un alumno de 11 años ingresara con un arma blanca a su escuela. La rápida intervención de docentes y autoridades evitó que la situación escalara.
El hecho ocurrió en un colegio primario de la provincia de Santa Fe. La rápida reacción de los directivos evitó una tragedia.
Alarma en Santa Fe: un alumno de 11 años llevó un cuchillo a la escuela y activaron el protocolo de seguridad
Un nuevo episodio de violencia escolar generó preocupación en la provincia de Santa Fe, luego de que un alumno de 11 años ingresara con un arma blanca a su escuela. La rápida intervención de docentes y autoridades evitó que la situación escalara.
El hecho ocurrió en la Escuela N.º 1106 “San Martín”, donde la jornada se desarrollaba con normalidad hasta que un estudiante alertó a los docentes sobre un objeto sospechoso en la mochila de un compañero.
Tras el aviso, el equipo directivo actuó de inmediato. Convocaron al alumno en cuestión y, en una conversación privada, el menor entregó voluntariamente un cuchillo tipo carnicero de unos 15 centímetros de hoja.
Ante la situación, se activaron los protocolos de seguridad y se dio aviso al 911. Minutos después, efectivos de la Comisaría 23° y del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé se hicieron presentes en el establecimiento para secuestrar el arma y reforzar la seguridad.
También se contactó a la madre del estudiante para informarle lo sucedido y solicitar su presencia en la institución.
Según indicaron fuentes oficiales, el menor no llegó a amenazar a docentes ni a otros alumnos, y no se registraron personas heridas.
El episodio ocurre en un clima de creciente preocupación por hechos de violencia en escuelas. Días atrás, el asesinato de un estudiante de 13 años, Ian Cabrera, en la localidad santafesina de San Cristóbal conmocionó al país.
En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió sobre la existencia de comunidades digitales que promueven la violencia entre jóvenes.
“Se trata de grupos que analizan y se fascinan con tiroteos masivos, y que pueden influir en conductas violentas”, explicó la funcionaria, quien señaló que en los últimos años se detectaron casos similares en la Argentina.