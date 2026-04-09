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AUH de ANSES en abril paga hasta $213.129 por hijo

Se confirmaron las fechas de cobro y los montos finales para la AUH de ANSES en abril de 2026. Tras la aplicación del aumento por movilidad y la suma de beneficios automáticos, los titulares de la asignación percibirán un ingreso unificado que refuerza el presupuesto familiar este mes.

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AUH de ANSES en abril paga hasta $213.129 por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de liquidación para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al periodo de abril de 2026. Con la actualización del 2,9% por movilidad, el haber neto de la prestación se sitúa en $109.332,80, cifra a la que se integran de forma directa otros adicionales de seguridad social. Este ajuste técnico, derivado del índice de inflación de febrero, se acredita automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, facilitando el acceso a los fondos sin gestiones intermedias.

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El calendario de las fechas de cobro de la AUH de ANSES en abril inicia el viernes 10 de abril, organizándose según la terminación del documento de identidad. En esta misma jornada, el organismo previsional deposita el monto de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de $51.547, destinado a niños de hasta 3 años. Al combinar estos conceptos, una familia con un hijo menor de tres años alcanza un cobro total de $213.129,80, consolidando un pago unificado de alto impacto para los sectores más vulnerables.

Durante abril de 2026, es fundamental que los titulares de la AUH de ANSES supervisen el cumplimiento de los topes de ingresos vigentes para no perder la prestación. El límite individual para el cobro se mantiene en $357.800, valor que se ajusta al Salario Mínimo, Vital y Móvil. El organismo realiza controles mensuales cruzando datos con registros de empleo formal para verificar la permanencia en el padrón, asegurando que la asistencia económica llegue a quienes efectivamente se encuentran dentro de los parámetros de vulnerabilidad.

¿Cómo se integra el pago de $213.129 por hijo y es el monto neto?

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AUH de ANSES en abril paga hasta $213.129 por hijo

AUH de ANSES en abril paga hasta $213.129 por hijo

El monto de $213.129,80 que perciben los titulares de la AUH de ANSES en abril de 2026 representa la suma neta (de bolsillo) para familias con un hijo menor de 3 años. Esta cifra se alcanza al unificar tres prestaciones que la Administración Nacional de la Seguridad Social liquida de forma conjunta en la cuenta del beneficiario.

El desglose del pago neto se compone de la siguiente manera:

  • Haber neto de la AUH: $109.332,80 (corresponde al 80% del valor bruto de $136.666, tras la retención mensual del 20%).

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 (valor fijo para hogares con un solo hijo).

  • Complemento Leche (Plan Mil Días): $51.547 (monto actualizado por movilidad en abril).

La suma de estos tres conceptos da como resultado los $213.129,80 finales que el titular encuentra disponibles para su retiro por cajero automático. Es importante recordar que el 20% retenido mensualmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social solo se libera al año siguiente, una vez presentada la Libreta de salud y educación.

¿Cuándo son las fechas de cobro de la AUH de ANSES en abril?

El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social para los beneficiarios de la AUH de ANSES en abril de 2026 se distribuye de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿De cuánto es el monto total de la AUH de ANSES en abril?

Para este mes, la sumatoria de las distintas líneas de asistencia permite conformar un ingreso familiar robusto. En abril de 2026, un hogar con un hijo menor de 3 años percibe:

  • Haber neto de la AUH (80%): $109.332,80.

  • Tarjeta Alimentar: $52.250.

  • Complemento Leche (Mil Días): $51.547.

De este modo, el total percibido es de $213.129,80. Es importante señalar que, mientras la asignación y el extra de leche se actualizan mensualmente, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores fijos vigentes.

¿Cómo cobrar el extra de $85.000 de la Ayuda Escolar?

Aquellos beneficiarios de la AUH de ANSES que no recibieron el pago automático de la Ayuda Escolar Anual pueden gestionarlo este mes. El trámite requiere la presentación del certificado de escolaridad a través de la plataforma oficial. Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida el formulario, se acredita el pago único de $85.000 en un plazo de hasta 60 días.

Este beneficio es fundamental para cubrir los gastos del ciclo lectivo 2026 y puede sumarse a la liquidación mensual una vez regularizada la situación documental del menor ante el organismo previsional.

¿Qué controles realiza ANSES sobre los haberes de abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica controles estrictos para evitar cobros indebidos. Si el titular registra un nuevo empleo en blanco o sus ingresos superan los $357.800, el sistema puede proceder con la baja de la AUH de ANSES.

Es relevante aclarar que cualquier descuento por préstamos previos corresponde a entidades bancarias externas, ya que actualmente no hay vigentes créditos de ANSES otorgados directamente por la institución. Los titulares pueden consultar el desglose de su liquidación ingresando a la aplicación oficial con su Clave de la Seguridad Social.

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