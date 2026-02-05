Conmoción por el secuestro de la madre de una reconocida periodista: "Necesitamos saber que está viva"
Nancy Guthrie tiene 84 años y es la mamá de Savannah Guthrie, una de las presentadoras más conocidas de la televisión en Estados Unidos. Sin noticias hace una semana, los investigadores creen que fue raptada.
Los hijos de Nancy Guthrie, leen una carta a los secuestradores de su madre (Foto: A24.com).
“Estamos listos para hablar. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que las voces y las imágenes se manipulan con facilidad”. Ese fue el desesperado mensaje de una hija a los captores de su madre. El caso atrapa la atención de todos los norteamericanos. Nancy Guthrie, una anciana de 84 años desapareció de su hogar en Tucson, Arizona. No solo conmociona por la edad de la víctima, sino porque se trata de la madre de una de las perodistas más conocidas de los Estados Unidos, Savannah Guthrie, y es la conductora del clásico programa matinal "Today", de la NBC News.
Por "todos" debe entenderse que el caso es conocido de una punta a la otra del país. Hasta el presidente Donald Trump envió un mensaje de solidaridad y apoyo a la familia. Comprometió ayuda federal para resolver este caso. La mujer desapareció misteriosamente hace una semana. Pero por su condición física y mental, es difícil, si no imposible, que dejara su hogar por voluntad propia.
La desaparición que conmueve a Estados Unidos
Nancy tiene 84 años, vive sola en su casa de Arizona, aunque con un constante cuidado de sus hijos. Tiene problemas propios de su elevada edad: dolores permanentes, medicación diaria e incapacidad de moverse por sí misma. Sin embargo, su capacidad cognitiva no tiene problemas. Por eso, la policía y la familia, al unir ambos factores coinciden en que alguien se llevó a la mujer. Podría haber decidido irse por sí misma, pero impedida en el movimiento, necesitó ayuda para hacerlo.
La hipótesis principal es que la secuestraron. Aunque estuviera mentalmente capacitada para decir que "no", era imposible que pudiera oponerse a una persona -o varias- más joven y sana. Tampoco pudo haber pedido auxilio. Habría sido muy fácil taparle la boca en sus condiciones. Según el sheriff del condado de Pima, las evidencias colectadas en la vivienda señalan que Nancy no se fue por su propia voluntad.
La mujer, madre de tres hijos, entre ellos la conocida presentadora de NBC, vivía sola en su casa cerca de Tucson y tenía dependencia de medicación diaria vital para su salud. Su teléfono, automóvil y medicamentos quedaron en la vivienda, lo que acrecienta la preocupación de las autoridades y familiares y los convence de estar frente a un secuestro.
El sheriff Chris Nanos ha sido enfático: Nancy estaba en plenas facultades mentales y como su movilidad física era limitada, hace “altamente improbable” que haya salido de la casa por su propia voluntad.
Pruebas de vida, intercambio y desesperanza
Con el paso de los días sin noticias ciertas, la familia Guthrie recurrió a un recurso emocional que trasciende lo mediático: un pedido público desesperado dirigido a quien podría tener retenida a Nancy. A través de un video difundido en redes sociales, Savannah Guthrie pidió pruebas de que su madre está viva y segura antes de cualquier negociación.
“Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen”, dijo Guthrie con su voz quebrada por la emoción. Con esa frase puso de manifiesto otro obstáculo que plantea la más moderna tecnología. Las imágenes y audios pueden ser fácilmente manipulados en una era de inteligencia artificial. Tanto por los secuestradores, para ganar tiempo, o por una mente afiebrada que quiera burlarse de los familiares en este caso.
Por eso, la familia incluso ha manifestado estar dispuesta a comunicarse con quien sea que haya tomado a Nancy, pero primero exige “pruebas de vida claras”. Savannah subrayó que la falta de medicamentos diarios podría poner en riesgo la vida de su madre.
El caso ha sido tomado con la máxima seriedad: el FBI se sumó a la investigación y el director de la agencia, Kash Patel, se dirigió a Tucson para apoyar la búsqueda de la policía local.
El mensaje del cautiverio, también por medio de la prensa
Llegó a un medio de comunicación y se lo dieron de inmediato a su colega. Savannah Guthrie dijo que desde las primeras frases sintió que podría no tratarse de una broma. Había detalles que solo alguien presente en el momento de la desaparición podría conocer, como descripciones específicas de lo que ella llevaba puesto y ciertos daños en la casa. Esa coincidencia fue lo que alertó primero a la presentadora y la hizo pensar que no era un engaño.
Este dato potenció la atención de la opinión pública en estos días. Desde la Casa Blanca hasta la policía local de Tucson, todos conocen el caso de la desaparición de Nancy Guthrie y el riesgo que corre por su salud a los 84 años. Lleva una semana sin que se sepa nada sobre ella.