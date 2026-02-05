Conmoción por el secuestro de la madre de una reconocida periodista: "Necesitamos saber que está viva"

La mujer, madre de tres hijos, entre ellos la conocida presentadora de NBC, vivía sola en su casa cerca de Tucson y tenía dependencia de medicación diaria vital para su salud. Su teléfono, automóvil y medicamentos quedaron en la vivienda, lo que acrecienta la preocupación de las autoridades y familiares y los convence de estar frente a un secuestro.

El sheriff Chris Nanos ha sido enfático: Nancy estaba en plenas facultades mentales y como su movilidad física era limitada, hace “altamente improbable” que haya salido de la casa por su propia voluntad.

Pruebas de vida, intercambio y desesperanza

Con el paso de los días sin noticias ciertas, la familia Guthrie recurrió a un recurso emocional que trasciende lo mediático: un pedido público desesperado dirigido a quien podría tener retenida a Nancy. A través de un video difundido en redes sociales, Savannah Guthrie pidió pruebas de que su madre está viva y segura antes de cualquier negociación.

“Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen”, dijo Guthrie con su voz quebrada por la emoción. Con esa frase puso de manifiesto otro obstáculo que plantea la más moderna tecnología. Las imágenes y audios pueden ser fácilmente manipulados en una era de inteligencia artificial. Tanto por los secuestradores, para ganar tiempo, o por una mente afiebrada que quiera burlarse de los familiares en este caso.

Por eso, la familia incluso ha manifestado estar dispuesta a comunicarse con quien sea que haya tomado a Nancy, pero primero exige “pruebas de vida claras”. Savannah subrayó que la falta de medicamentos diarios podría poner en riesgo la vida de su madre.

casa de la señora Guthrie

El caso ha sido tomado con la máxima seriedad: el FBI se sumó a la investigación y el director de la agencia, Kash Patel, se dirigió a Tucson para apoyar la búsqueda de la policía local.

guthrie madre e hija

El mensaje del cautiverio, también por medio de la prensa

Llegó a un medio de comunicación y se lo dieron de inmediato a su colega. Savannah Guthrie dijo que desde las primeras frases sintió que podría no tratarse de una broma. Había detalles que solo alguien presente en el momento de la desaparición podría conocer, como descripciones específicas de lo que ella llevaba puesto y ciertos daños en la casa. Esa coincidencia fue lo que alertó primero a la presentadora y la hizo pensar que no era un engaño.

savannah guthrie sin voz

Este dato potenció la atención de la opinión pública en estos días. Desde la Casa Blanca hasta la policía local de Tucson, todos conocen el caso de la desaparición de Nancy Guthrie y el riesgo que corre por su salud a los 84 años. Lleva una semana sin que se sepa nada sobre ella.