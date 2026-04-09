Conmoción por la muerte de un nene de 4 años: las dolorosas pericias que complican a la madre

La causa se activó a partir de una denuncia formal del padre del niño. La Fiscalía investiga si hubo responsabilidad penal (por acción, omisión o negligencia) en el fallecimiento.

Este miércoles 8 de abril se realizó un allanamiento en la casa de la madre y su pareja. Durante el procedimiento se secuestraron celulares y otros elementos de interés para reconstruir las últimas horas del pequeño. Hasta el momento, no hay detenidos.

Conflicto por la tenencia de Ángel y el llanto del nene por no querer ir con la madre

El caso se enmarca en un fuerte conflicto por la tenencia. Según informaron medios locales, Ángel vivía con su madre desde noviembre de 2025, tras una decisión judicial de revinculación.

La familia paterna y allegados cuestionan esa medida y aseguran que existían antecedentes de maltrato por parte de la mujer. También indicaron que el niño no quería vivir con ella e incluso lloraba cuando lo llevaban al jardín.

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En las últimas horas, desde el entorno del padre, se anunció una movilización para este viernes 10 de abril en Comodoro Rivadavia, frente a la Ciudad Judicial y la Defensoría, para pedir respuestas y visibilizar el caso de Ángel junto al de otros niños en situaciones similares de “vínculos forzados”.

La autopsia y los estudios complementarios serán determinantes para establecer la causa exacta de la muerte y si las lesiones internas guardan relación con un trauma externo u otra circunstancia.