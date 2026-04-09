Conmoción por la muerte de un nene de 4 años: las dolorosas pericias que complican a la madre

Conmoción en Comodoro Rivadavia por el caso de Ángel Nicolás López, un nene de apenas 4 años, que murió el lunes pasado en el Hospital Regional de la ciudad, luego de ser ingresado con un paro cardiorrespiratorio.
El pequeño se encontraba bajo la tenencia de su mamá desde noviembre de 2025, tras una decisión de revinculación por parte de la Justicia. La familia paterna denuncia que el nene fue víctima de maltrato.
Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que murió tras la revinculación con la madre.
Conmoción en Comodoro Rivadavia por el caso de Ángel Nicolás López, un nene de apenas 4 años, que murió el lunes pasado en el Hospital Regional de la ciudad, luego de ser ingresado con un paro cardiorrespiratorio.
El menor se descompensó en la vivienda que compartía con su madre y su actual pareja, ubicada en la zona de quintas del barrio Máximo Abásolo (Quinta I). Tras presentar dificultades para respirar, fue trasladado de urgencia al centro médico, donde los profesionales lograron revertir parcialmente el paro cardíaco. Sin embargo, con el paso de las horas permaneció con respiración asistida; no logró recuperarse y falleció.
El jefe del Departamento de Pediatría del hospital, Luis Cisneros, señaló que el niño “se encontraba en buen estado general”, sin antecedentes cardíacos conocidos ni signos externos de violencia visibles al momento de su ingreso.
No obstante, las primeras pericias forenses revelaron un hallazgo preocupante: lesiones internas en la cabeza. Aunque aún se espera el informe final de la autopsia, que incluye el análisis de múltiples muestras en patología forense, este dato obligó a la Justicia a profundizar la investigación y a no descarta ninguna hipótesis, incluida la posible responsabilidad de terceros.
La causa se activó a partir de una denuncia formal del padre del niño. La Fiscalía investiga si hubo responsabilidad penal (por acción, omisión o negligencia) en el fallecimiento.
Este miércoles 8 de abril se realizó un allanamiento en la casa de la madre y su pareja. Durante el procedimiento se secuestraron celulares y otros elementos de interés para reconstruir las últimas horas del pequeño. Hasta el momento, no hay detenidos.
El caso se enmarca en un fuerte conflicto por la tenencia. Según informaron medios locales, Ángel vivía con su madre desde noviembre de 2025, tras una decisión judicial de revinculación.
La familia paterna y allegados cuestionan esa medida y aseguran que existían antecedentes de maltrato por parte de la mujer. También indicaron que el niño no quería vivir con ella e incluso lloraba cuando lo llevaban al jardín.
En las últimas horas, desde el entorno del padre, se anunció una movilización para este viernes 10 de abril en Comodoro Rivadavia, frente a la Ciudad Judicial y la Defensoría, para pedir respuestas y visibilizar el caso de Ángel junto al de otros niños en situaciones similares de “vínculos forzados”.
La autopsia y los estudios complementarios serán determinantes para establecer la causa exacta de la muerte y si las lesiones internas guardan relación con un trauma externo u otra circunstancia.