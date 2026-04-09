Dos adolescentes le clavaron un cuchillo en la panza a una docente y se lo dejaron incrustado

En medio del asalto, uno de los delincuentes la atacó directamente: “Uno de ellos se bajó y el que me tenía apuntando me hincó. Ahí le dice a su cómplice: ‘Mirá lo que me hiciste hacer’”.

robo

Durante la agresión, el arma se rompió y una parte de la hoja quedó clavada en el cuerpo de la víctima. “Me sacaron la punta del cuchillo, la tenía incrustada dos o tres centímetros”, explicó la mujer, que fue trasladada de urgencia a un hospital.

Los médicos lograron extraer el fragmento sin complicaciones y confirmaron que, a pesar de la gravedad del episodio, no corrió riesgo de vida.

Los atacantes escaparon con 900 mil pesos, dinero correspondiente al sueldo de la docente. “Me robaron 900 mil, era para pagar mis cuentas”, lamentó la víctima tras el hecho.

Vildoza aseguró que no es la primera vez que sufre un episodio violento. Según detalló, ya había sido víctima de robos en su casa y en la vía pública en otras oportunidades.

“Hace cuatro años me asaltaron también y me cortaron el brazo. El primer robo que sufrí fue en 2015”, contó.

Buscan a los agresores

La Policía inició un operativo para dar con los responsables y analiza cámaras de seguridad de la zona para identificarlos. Mientras avanza la investigación, la docente dejó un mensaje marcado por el impacto de lo vivido: “Espero que no le pase a nadie más. Es difícil seguir después de tantos ataques”.