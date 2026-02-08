El doloroso relato de Daniela Cardone por la pérdida de la tenencia de su hija Brenda Gandini: "Golpes"

"Yo creo que hay que seguir caminando con el mejor ánimo y el aprendizaje que te da. Primero como que el shock y las angustias te bajan, pero después decís bueno. Yo soy de hablar mucho", remarcó con entereza sobre esas difíciles situaciones.

"¿Qué te enseñó no poder criar a tu hija en el día a día?", le preguntó Ángel de Brito. Y Daniela Cardone aseguró que su trabajo como azafata la obligaba a estar fuera de su hogar constantemente.

"Yo viajaba todo el tiempo, ya era una azafata mi hija... No podía vivir con ella porque cuando tenía que autorizar, tenía que ir al juez y autorizar de que viajaba y que no la iba a secuestrar, porque parecía no sé, que iba a secuestrar a mi propia hija. Nada más que estaba viviendo en Bueno Aires yo", contó la ex modelo.

"Todo eso fue por la relación tóxica con el padre (Carlos Gandini)", le marcó el conductor. Y Cardone comentó: "Tuvimos una fea, viste que las separaciones.... Yo con Rolando, mi segundo marido, me llevo muy bien, somos como hermanos. Uno aprende de las puteadas que se da y de todo. Es así: es increíble, uno está enamorado un día y al otro lo querés matar. Hay cosas que uno idealiza también".

Y sobre su presente sentimental aclaró entre risas: "Hace seis años que estoy sola y no extraño la vida en pareja. Nunca digas nuncas, me gustaría un Elon (Musk)".

Cómo es el vínculo entre Daniela Cardone y su hija Brenda Gandini

Daniela Cardone ha relatado en varias entrevistas que su relación con Brenda Gandini, su hija, estuvo marcada por una separación y por disputas de tenencia durante la adolescencia de la actriz.

Cardone describe ese periodo como muy doloroso y señala que el padre de Brenda tuvo influencia en la toma de decisiones y en la dinámica familiar, lo que llevó a que ella pasara gran parte de su juventud en Cipolletti y viajara para verla.

En entrevistas posteriores, Cardone enfatizó que, tras la mayoría de edad de Brenda, la relación entre madre e hija se fue recomponiendo, aunque persiste el dolor de la distancia forzada durante esos años.

"Fue muy difícil. La tenencia de un hijo yo creo que a ninguna madre se la pueden sacar", reclamó la DJ en su visita al programa LAM en febrero de 2025 sobre esa situación que atravesó con su hija, quien cuando cumplió 18 años decidió volver a vivir con ella en Buenos Aires.