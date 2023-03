Exclusivo GPS | Reveladores audios exponen a policías empleados de narcos en Rosario

Alejandro Druetta, ahora en el banquillo por liderar una banda de venta de drogas con Ignacio “Ojito” Actis Caporale para la época en que su presencia en los medios de la región era constante: 2012.

Cabe señalar que Alejandro Druetta el 5 de mayo de 2012 fue designado Jefe de la Brigada Operativa Departamental VIII. Sin embargo, desde el 12 de agosto del mismo año fue puesto a espera de destino. Dicha situación duró hasta el día 13 de septiembre de 2012, momento en que retoma su función como Jefe de dicha Brigada. Posteriormente el 23 de diciembre de 2015 fue designado Jefe de la División Inteligencia de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones.

Escuchas entre Pullaro y Druetta: los audios

Druetta (llamante): ¿Hola máquina?

Pullaro: ¿Hola maestro, cómo andas?

Druetta: ¿Bien, va bien, viste La Capital de hoy?

Pullaro: Sí lo leí, por eso estaba tratando de ubicar al periodista.

Druetta: ¿Si lo podés ubicar a ver quién me molesta, ya está inventando cualquier cosa, todo lo que está nombrando en el diario es de la gente de la comisaría 13 de allá de Firmat, yo que tengo que ver?

Pullaro: Si es por eso, porque está todo cambiado

Druetta: Ahí confirman en el diario que se cae todo por la brigada de drogas y nada que ver.

Pullaro: ¿Sabes que Alejandro? , yo hoy estoy tratando de ver si me puedo reunir.

Druetta: ¿Sabes que Maxi? Ya me da por las bolas, me voy a tener que buscar un abogado porque están inventando boludeces que ya no tienen como probarlo, porque si entregan la denuncia que yo hice denunciándolo al totola 3 días antes de que lo detengan. Yo nunca le ofrecí nada, ni mi personal. No tengo ningún personal que se llame Sebastián. Fue la comisaría la que tuvo problemas.

Pullaro: Si vos querés yo te pongo un abogado, yo tengo uno de los que trabajan conmigo, de los que yo tengo, para que podamos poner para que te ayude.

Druetta: Si, si por favor, porque yo no sé a quién poner, no conozco a nadie.

Pullaro: Yo tengo abogados que trabajan conmigo que no te van a cobrar un peso.

Druetta: Nono yo quiero pagarlo.

Pullaro: No no te preocupes, si yo les pago, por eso no te hagas problemas

Druetta: Yo quiero hacer algo porque no no no, ya es mucho, esto no puede ser.

Pullaro: () No, pero me parece que la batalla… a ver, no es lo mismo a que digan que choreaste. Venimos muy bien. ¿Vos pudiste hablar con el Perro?

Druetta: No, no no me llama nadie. Lo llamé a ahí a y le digo, che escúchame están poniendo cualquier pelotudez a ver que se puede hacer, o ustedes salgan a decir que están haciendo nadie dice nada, y yo sigo relevado con todo el personal relevado, a mí me rompe los huevos, te digo la verdad. No porque estés vos al teléfono, pero el único que se comunicó conmigo fuiste vos, loco el único. El resto…