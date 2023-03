Tras tomar distancia, Aníbal Fernández apoyó la presencia del Ejército en Rosario: "Acompaño la decisión del Presidente"

“No soy un antimilitar. Acompaño la decisión del presidente en el envío del ejército a Rosario", aclaró hoy Aníbal Fernández en declaraciones a Radio 10. “El operativo consta de presencia en todos los barrios en Rosario. Definimos un plan y se está cumpliendo. Lo hacemos todos los días", agregó.

Este jueves, el titular de la cartera de Seguridad fue interpelado en la Cámara Baja por el diputado nacional Ricardo López Murphy (Juntos por el Cambio), quien le planteó que "cuando expresó que los narcos nos han derrotado, me sentí perturbado. Si no tiene fuerzas o cree que no tiene condiciones para hacerlo, lo mejor es que renuncie".

Anibal Fernandez diputados.jpeg

Y luego cuestionó la decisión de enviar al cuerpo de ingenieros del Ejército a urbanizar los barrios de emergencia en Rosario. "Nos parece inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército desarmados para ir a Rosario", cuestionó.

En ese contexto, el ministro nacional se despegó de la medida que tomó el Presidente, y por la que se mostró junto al gobernador Omar Perotti en Santa Fe. "No tengo nada que ver con ese tema, y estoy más cerca de pensar como usted que otra cosa. No he participado", afirmó.

Alberto Fernández dijo que el Ejército podría ayudar a "urbanizar" barrios de Rosario

Días atrás, el presidente Alberto Fernández había habado de la posibilidad de que el Ejército pueda colaborar en los planes para "urbanizar" los barrios de Rosario en los que se afincan las bandas de narcotraficantes.

"Tenemos que urbanizar los barrios de Rosario y en eso tarea puede colaborar el Ejército, pero sin armas”, dijo en el Presidente en una entrevista con C5N en la que recordó que en Rosario "hay excomisarios presos por narcotráfico" y sostuvo que “en Santa Fe hay un crimen organizado que lleva décadas”.

Poco después, el Ministerio de Defensa anunció el inicio de las gestiones con el municipio para que el Ejército se sume a las tareas en esa ciudad santafesina.

En rigor, la cartera que conduce Jorge Taiana consignó a través de un comunicado que comenzaron las gestiones con el Gobierno local, a cargo de Pablo Javkin, para que el Ejército, a través de la Dirección General de Ingenieros e Infraestructura, "participe en la realización de tareas de urbanización y apertura de calles en barrios populares, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes".

Noticia en desarrollo...