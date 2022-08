Fabián Tablado rompió el silencio en A24: "En ningún momento mi ex pareja formuló una denuncia"

El femicida aseguró, además, que los vecinos "no querían que yo este en Bell Ville" y sostuvo: "Yo ya pagué mi condena y estoy profundamente arrepentido y angustiado por estas situaciones. Esto que volvió a suceder me prende fuego nuevamente y me hace de nuevo tener que comparecer en la Justicia. En ningún momento mi ex pareja formuló ninguna denuncia".

Qué dice la denuncia contra Fabián Tablado

Esta semana se conoció que Fabián Tablado, quien vive en la localidad cordobesa de Bell Ville, fue excluido del hogar donde habitaba con su pareja luego de ser denunciado por un presunto caso de violencia de género.

Según se informó, la denuncia fue realizada el viernes pasado no por su pareja sino por sus vecinos, quienes aseguraron haber escuchado una "fuerte discusión", por lo que se tomó como medida cautelar excluirlo de la vivienda y alojarlo en un hotel de esa localidad del sur provincial.

De acuerdo al documento, desde el domicilio se escucharon "gritos" y una "fuerte discusión", por lo que los vecinos, sabiendo que allí vive Tablado, temiendo por la joven -su identidad se resguarda-, pidieron que se acercara un patrullero.

Fabián Tablado

"La Policía arribó a la casa y fue atendida por la chica. La joven reconoció que había habido una discusión, pero negó ante los uniformados una situación de violencia de género y que ella estuviera en peligro", confió a Télam una fuente judicial.

Tablado ya había pedido hace dos semanas unos días ante el Juzgado de Familia 5 de Tigre permiso para cambiar su domicilio y mudarse a partir del 13 de agosto a una vivienda de su familia ubicada en la localidad de San Clemente del Tuyú, en el bonaerense partido de La Costa.

Noticia en desarrollo...