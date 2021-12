Fabián Tablado quedó libre: las claves del caso que en 1996 conmocionó al país

Embed

De esta forma, el femicida deberá cumplir con la nueva orden de restricción perimetral que le impide por 120 días acercarse a menos de 500 metros del domicilio particular y el laboral de Aló.

En declaraciones a A24.com, Edgardo se refirió al tema. “ Estamos todos en riesgo. Hay una sociedad que está en riesgo. Este tipo de psicópatas, sádicos y perversos no respeta nada. Desgraciadamente, lo que tenemos en riesgo es la vida del otro”, sostuvo este miércoles, poco antes de la excarcelación.

¿Quién es Fabián Tablado, el femicida que en 1996 conmocionó al país?

El 27 de mayo de 1996 Fabián Tablado mató a su entonces novia, Carolina Aló (17), de 113 puñaladas. El crimen fue uno de los casos de mayor repercusión de la historia policial de nuestro país, en épocas en las que no existía la figura del femicidio. Ocurrió en la casa de la familia Tablado, en la calle Albarellos 348 de Tigre.

Carolina estaba de novia con Tablado, por entonces de 20 años, e iban juntos a la nocturna de la Escuela 1 Marcos Sastre de Tigre. Aquella noche, la pareja dio distintas excusas en el colegio, logró salir antes del horario de salida y fue a la casa de Tablado, donde no estaba su familia.

Carolina Aló Carolina Aló.

Luego de una discusión, Tablado persiguió a Carolina por varios ambientes de la casa -escaleras, cocina y garaje- y la mató de 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas halladas en la escena: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería.

En junio de 1996, a menos de un mes de haber cometido el crimen, Tablado fue entrevistado en la cárcel por Daniel Hadad. Así detalló lo que había pasado ese día: "Mantuvimos relaciones. Y en el final yo decido tener un hijo. Ella me rechaza, me empuja y me dice: 'Pará, ¿qué hacés? ¿Estás loco?' Y yo sentí un rechazo muy fuerte de ella ahí. Y no sé, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pensé que se me estaba yendo de las manos, ¿no?". En la misma entrevista, contó que había golpeado en otras oportunidades a la joven.

El juicio se realizó en 1998 y como en aquella época no existía la figura del "femicidio", para intentar lograr una prisión perpetua la fiscalía y la querella acusaron por la figura del homicidio agravado por alevosía. Pero Sala III de la Cámara Penal de San Isidro condenó a Tablado a 24 años por "homicidio simple" y así evitó la perpetua.

¿Por qué volvió a la cárcel Fabián Tablado?

Desde que asesinó a su novia el 27 de mayo de 1996 y hasta el 28 de febrero de 2020, cuando se dio por concluida esa condena y salió del penal de Campana, Fabián Tablado estuvo 23 años, nueve meses y un día preso.

En aquella oportunidad, cuando recuperó su libertad, estuvo sólo nueve meses y 18 días viviendo con sus padres en la misma vivienda de Tigre donde en 1996 cometió el femicidio.

Fabián Tablado recién liberado Fabián Tablado, tras su liberación en 2020.

El hombre volvió a ser detenido el 16 de diciembre de 2020 a raíz de la denuncia que el propio padre de Carolina hizo al enterarse que el 19 de octubre de ese año Tablado pasó caminando junto a sus hijas mellizas -sobre quienes también tenía una perimetral-, a 150 metros de su lugar de trabajo en Tigre, lo que fue confirmado por los videos de las cámaras de seguridad.

El juicio se hizo el 9 de noviembre del año pasado y el juez en lo Correccional 6 de San Isidro, Hernán Sergio Archelli, condenó a Tablado por el delito "desobediencia reiterada" (dos hechos, por violar ), a un año de prisión efectiva y lo declaró reincidente. Finalmente, Fabián Tablado volvió a recuperar su libertad este miércoles.