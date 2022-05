Fallo histórico: condenaron a un año y seis meses de prisión a hombre que torturó y asesinó a un perro

Mauricio Trigo, querellante en la causa, informó el acuerdo de juicio abreviado fijó una condena de “1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional”, que aún no se encuentra firme.

Además de la pena de 1 año y medio de prisión se ordenó el "decomiso del vehículo utilizado para cometer el delito". Ante esta orden, Trigo afirmó que “quizás es la parte más trascendente en este caso puntual, algo que se sostuvo desde el mismo inicio de la causa, no por una cuestión económica sino por la jerarquía de valores y derechos en juego”

Testimonio del abogado querellante

"Se reconoce a los demás animales como seres sintientes y con derechos propios", aseguró el letrado, quien dijo que “Rubio” fue mencionado 35 veces en el fallo.

Trigo destacó que “hasta hace no mucho tiempo las causas penales en las que se investigan hechos de violencia hacia los demás animales” como malos tratos y crueldad concluían “mayoritariamente con obligaciones de entregar alimento balanceado” o “algunas horas de tareas no remuneradas en favor del Estado y algunas otras reglas de conducta”.

“El decomiso en éste caso particular y por las características del bien, marca por un lado, que vale más la vida de ‘un simple perro’ que el derecho de propiedad de cualquier humano; y por otro eleva las condiciones para medir otros casos haciendo que ya no sea tan fácil o simple acordar entre cuatro paredes la entrega de dos bolsas de alimento para no recibir condena”, señaló.

“Solamente hemos transitado una parte más del proceso penal. Ni más, ni menos. Pero sin ese proceso penal no existiría el nombre de Rubio en una causa. Sin ese proceso penal no existiría sentencia. Sin ese proceso penal no existiría condena de prisión”, sostuvo Trigo.

Según la denuncia, el hombre ató al animal a su camioneta 4x4 en la noche del 13 de agosto de 2019 y lo arrastro cientos de metros por un camino vecinal detrás de la ruta 11, hasta que murió por las heridas que tenía.