"Falopa": el revelador testimonio de la familia del joven asesinado por policías en Mar del Plata

En tanto, agregó: "Yo quiero otra cosa, lo que estoy pidiendo es que le hagan análisis, porque según dicen andaban drogados, pasados de falopa. Entonces yo quiero que eso se aclare. Estamos hablando de un caso de gatillo fácil. Si los autos no tienen patente, no tenían nada, andan de civil con un fierro en la cintura".

Según Horacio, "ellos fueron a una fiesta de Alvarado, fueron por una camiseta, no sé cómo vino la mano, pero bueno, cuando venían de vuelta, fueron a comprar un maso de cartas para ponerse a jugar las cartas, iban para mi casa, y no llegaron nunca."

De acuerdo con el diario La Capital, la autopsia reveló que uno de los proyectiles ingresó por la escápula izquierda, atravesó la clavícula y rozó el rostro.

El otro impacto se registró en el tórax, provocando una lesión letal. Ambos disparos tuvieron una trayectoria de izquierda a derecha, lo que indica que los policías se encontraban en ese flanco del vehículo en el que viajaba la víctima.

Entre lágrimas, su mamá dijo: "Se equivocaron de personas, se equivocaron de personas. Me entregaron a mi hijo muerto. Está todo lastimado"

Y denunció: "¿A dónde está el gobernador? Están haciendo política, están robando. ¿Qué mierda están haciendo? El fiscal, ¿qué mierda hizo? ¿Por qué no lo detuvo al que mató, al que osquero, al comerciante? Esto no hubiera pasado si él no lo hubiera dejado libre. A mí nadie me vino a ver, nadie me vino a llamar".

"A mi hijo me lo entregaron en un cajón. Nadie vino. No vino la policía, no vino ambulancia, no vino nadie del ministerio, no vino nadie. Quiero justicia para mi hijo. Mataron a la persona equivocada", cerró la mamá de Matías.

En tanto, su esposa lo recordó: "Tenía locura por su club y por su hija. Solamente eso", Y pidió: "que la paguen y que no se hagan nunca más. Que se pudran en la cárcel. Que se pudran. Yo quiero que me diga ´señora, van a ir presos´".

Asesinato en Mar del Plata: las pruebas que tiene la Justicia

En las próximas horas se llevará a cabo el cotejo de las armas, con especial foco en las pistolas Bersa Thunder del oficial principal Emilio Flores, conductor de la Ford EcoSport, y del subteniente Juan Manuel Molina, ya que se sospecha que de ellas provinieron los siete disparos registrados.

También se analizarán las armas del oficial principal Javier Yancamil Macías, el sargento Julio Rufino Jerez y el oficial principal Héctor Murray.