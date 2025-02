Se revelaron escabrosos detalles de la autopsia de Matías Paredes

Las pericias balísticas, que incluyen el análisis de cinco armas incautadas y la posición de los agentes durante la detención del vehículo, podrían determinar quién disparó el proyectil mortal. Mientras tanto, la familia del joven exige respuestas y denuncia irregularidades en el accionar policial.

Una persecución sin identificación previa

Según relató el hermano de la víctima, los efectivos actuaron sin identificarse y persiguieron a Paredes durante varias cuadras sin dar la voz de alto. “Eran autos sin identificación, lo siguieron por diez cuadras sin avisar que eran policías. Por miedo, el auto siguió, pero nunca pensaron que los iban a perseguir así”, afirmó el hombre.

El informe preliminar también reveló que en el lugar se halló un casquillo de 9 mm, lo que podría ser una prueba clave para esclarecer el caso. Mientras tanto, el fiscal Alejandro Pellegrinelli avanza con la investigación para determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos involucrados.

El testimonio desgarrador de la madre de Matías Paredes

María Elena, madre del joven fallecido, contó con profundo dolor cómo se enteró del trágico suceso. Según su relato, un vecino llegó a su casa en la madrugada en busca de su hijo y le dijo que la policía estaba a la vuelta de su hogar.

“Estaba acostada cuando vino un vecino y me dijo: ‘No se asuste, pero acá a la vuelta está toda la policía’”, recordó.

Desesperada, salió corriendo al lugar de los hechos y llegó antes que su marido. Sin embargo, pese a su insistencia, no le permitieron ver el cuerpo de su hijo. “Pedí verlo para confirmar si era Matías, pero no me dejaron pasar. Aunque les di sus datos y documentación, nadie me decía si era él”, relató con angustia.

La investigación avanza entre dudas y reclamos

Mientras la familia exige justicia y respuestas, la comunidad marplatense sigue impactada por el caso. La actuación policial está en la mira y se espera que las pericias aporten pruebas determinantes para esclarecer lo sucedido.

El caso de Matías Paredes pone en debate los procedimientos de las fuerzas de seguridad y las circunstancias en las que se produjo el tiroteo. Por ahora, la justicia sigue analizando cada detalle de la investigación para determinar si los disparos fueron justificados o si se trató de un uso desmedido de la fuerza.