Fue sobreseída por la Justicia la policía que mató al ladrón durante un asalto en La Matanza

Marotte había sido imputada por homicidio agravado y tenía una prohibición para salir del país, pero fue excarcelada el jueves 7 de marzo. En ese contexto también fue visitada y elogiada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Yanina Marotte, de 33 años, relató el momento que sufrió cuando esperaba el colectivo para ir a trabajar. La agente, madre soltera de una nena de 11 años, detalló cómo el recuerdo de un incidente previos al hecho.

“Me tomé el tren a las 5.30 de la mañana y me bajé en la estación Madero. Fui hasta el kiosco a comprar un alfajor y después de pagar alguien me agarró de atrás por el cuello. Vi el arma y sentí los golpes en la cabeza. Yo hace 9 años pasé una situación similar, donde estaba con mi hija y nos gatillaron en la cabeza, pero la bala no salió”, contó Marotte.

Qué buena noticia que hayan dictado la falta de mérito a la policía Yanina Marotte.



Seguiremos defendiendo, hoy y siempre, a los policías que nos cuidan.



VIVA LA LIBERTAD https://t.co/htuEH0G7Sa — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 21, 2024

La oficial exonerada contó cómo fueron los hechos

La oficial describió cómo fue abordada por dos hombres armados: “No sé en qué momento me logran tirar al piso y aparece un segundo masculino que me empezó a tocar toda. Yo tenía miedo porque en la cintura tenía mi arma, pero cuando me levantó la remera se dio cuenta y empezó a gritar ‘tiene un arma´. Había muchos gritos alrededor, yo me sentía mareada, confundida por los golpes”.

“Escucho que uno grita ‘matala, matala, matala´. Cuando me levanto, a la par también se levanta él y veo su arma en dirección hacia mí. No me quedó otra alternativa que disparar, porque sentía miedo. Era él o yo”, declaró.

El miércoles, tras conocerse la noticia, fue la propia ministra Patricia Bullrich quien reclamó por su liberación: “La oficial de la PFA Yanina Marotte usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente. Ella no puede seguir presa. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios”.

Este viernes la ministra se reunió con la oficial y subió un video del encuentro a sus redes. “Te felicito. Nosotros te vamos a mantener en tu lugar de trabajo. La decisión es la condecoración, no la sanción”, le dijo la ministra a la policía.