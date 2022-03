Mirá el cruce del referente del MRT con Catalina De Elia

Embed Fuerte cruce entre el referente del MRT y periodistas de A24.

En el inicio de la entrevista, Osvaldo dijo: “Nosotros no hemos hecho ningún ataque” y que “esto es una cacería de brujas”, desvinculándose de las agresiones que se sucedieron durante la sesión por el acuerdo con el FMI.

Fue allí que el conductor del programa Equipo De Noticias, Facundo Pastor, le consultó si estaba de acuerdo con arrojar piedras al Parlamento. Pero el referente esquivó la respuesta y la co-conductora del ciclo matutino, Catalina De Elia, le repreguntó si consideraba resolver los problemas con piedrazos.

Y fue allí que el dirigente social ofuscado le dijo que “cuando hablamos de violencia tenemos que ser más equitativos y no tan injustos”. Continúo, “por qué no se lo dice a Macri, De La Rúa y a Menem que en democracia nos han violentado de tal manera que más de la mitad de la población estamos desocupados y un cuarto es indigente”.

Agregó, esquivo a las preguntas en la misma línea, respondió que “usted -dirigiéndose a la periodista- debe preguntarle a quién tiró piedras. No me tiene que preguntar nada a mí porque yo no tiré ninguna piedra”.

Mirá el cruce del referente del MRT con Javier Díaz

La entrevista continúo su curso donde se analizaban le hechos y desde el MRT se desvinculaban con los hechos vandálicos que se ocurrieron y que confirmaban desconocer a los responsables de los ataques a piedras en el Congreso.

En ese momento, el dirigente pidió la palabra para aclarar e increpó al especialista en policiales de A24, Javier Díaz. “El periodista está diciendo pavadas. Nos gustaría que discutamos los intereses de cada uno. Me parece un maleducado que pida una entrevista y lo primero que me diga sean pavadas”.

Por su parte, el columnista se defendió: “Usted es un violento. Le encanta la violencia y se manifiesta de esa manera. Llevan a las personas a la violencia y termina todo de esta manera: todos presos, menos ustedes”.

Más tarde, el Díaz le consultó al referente del movimiento social de extrema izquierda de qué trabajaba como para estar a pleno mediodía dedicándose a la filial del MRT.

Embed De qué trabaja un referente de MRT.

Ya con paños fríos, Osvaldo cerró la charla al decir que era herrero y techista, que fue él mismo quien hizo el techo de ese domicilio que ayuda a muchas familias de Florencio Varela y alrededores.