Gendarme salteño está desaparecido y creen que su cuerpo está carbonizado

Lucía Alemán es la mamá de Gallardo. Hoy clama a la justicia catamarqueña que le brinde la certeza de lo que ocurrió con su hijo. Se sospecha que las pericias del choque que habría protagonizado Gallardo no se comunicaron de forma eficiente.

Lo único que sabe Lucía es que las muestras para determinar el ADN se enviaron a Jujuy y que van a cumplirse tres meses sin saber nada.

Cómo fue el choque que terminó con la supuesta muerte del gendarme

El siniestro sucedió alrededor de las 23 horas del 28 de abril de este año sobre la ruta nacional N°38, en Catamarca, a unos 500 metros del Río Coronel, en un automóvil Peugeot 207 Compact, dominio KAC-819, de color gris.

El Peugeot habría impactado contra la rueda de un camión que intentaba rebasar a otro, volcó y se incendió. Los camioneros siguieron su curso como si nada y fueron interceptados por la policía a unos 60 kilómetros de donde sucedió el hecho. En la zona quedaron esparcidos 200 mil pesos en billetes de cien, supuestamente de un compra-venta reciente del auto.

A Lucía quien la contactó fue el sujeto que le vendió el auto a su hijo por redes sociales. . "Yo no le puedo decir nada más, llame a Gendarmería", le dijo.

El ruego de una madre a la justicia

La mujer oriunda de Orán viajó lo más rápido que pudo a Catamarca para intentar en vano comunicarse con su hijo.

"La última comunicación la tuve el 28 a las 13. Él me contó que con Gendarmería habían terminado un procedimiento y que a la mañana siguiente viajaría a Salta para ver a su bebé y pasar el día del trabajador todos juntos", explicó Lucía.

"Con esa plata él pensaba pagar las deudas y quedarse con algo para su bebé. No entiendo por qué aceptó este otro auto y supuestos doscientos mil pesos en billetes de cien pesos. Eso no es un negocio, no le servía para nada", resalta Lucía. Se supone que el dinero de la venta del auto era para pagar deudas que habría contraído por malas decisiones financieras.

Lucía le pide a la Justicia de Catamarca que lo busque porque nadie determinó que estaba en ese vehículo. "Ni las piezas dentarias coinciden porque ese estudio lo hizo Gendarmería y me dijeron que sólo fue un cincuenta por ciento". Lucía cree que la Justicia debería revisar las cámaras de seguridad de la zona "ya que sí o sí debió cargar nafta si se iba a La Rioja. No sé por qué el accidente sucede ahí, si yo conozco a mi hijo y sé que se hubiera ido a dormir temprano para viajar al otro día como me había dicho. Como hacía siempre".

Lucia explica que su hijo ejercía su profesión "con vocación y responsabilidad, y nunca hubiera cruzado un puesto caminero sin papeles del auto y tampoco llevado el dinero encima. Pero nadie investiga, el Fiscal se quedó con la versión que le dio el vendedor del auto y nunca lo buscó. Me siento muerta y la Justicia de Catamarca no me da respuestas", lamenta.