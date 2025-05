Habló el padre de Lian Flores a dos meses de la desaparición del nene: "Alguien se llevó"

“Uno no está preparado, porque nunca pasé por esta situación” comentó el padre y destacó que: “Me animo ahora hablar en entrevistas para saber qué pasó. Nosotros sospechamos de un auto Suran que ese día entró dos veces dónde estábamos”.

Sobre la participación de una chamana que estuvo sospechada por la desaparición del menor, el padre de Lian contó. “A la señora la conozco hace tres años, antes de que nazca Lian. Yo estaba en mala posición y ella hizo las prácticas, y apareció una semana antes de la desaparición por un dolor de tobillo mio. Yo lo conté en la investigación, no sé si se pudo llevar al nene”, comentó.

“Nosotros no podemos vender a mi hija, ni aún teniendo una gran deuda, que no la tengo. La plata se recupera, pero un hijo no, para mi alguien se lo llevó, y es del lugar mismo. Un particular no conoce la zona y casi nadie entra por nada”, aclaró.

Para su padre, Lian sigue vivo en algún lugar

“Yo se que mi hijo está vivo, no sé dónde pero sé que está vivo” , destacó Elias junto con su abogado en A24, quien detalló que salió de Córdoba escondido porque no querían que hablara.

lian (2).jpg Elías expresó su tristeza por la falta de avances.

“Siempre pido ayuda a los cargos mayores que está llevando el Estado. A ellos, que no dejen de buscar a mi hijo. La decisión es la esperanza de encontrar a nuestro hijo”, pidió Elías. El 22 de abril, los jueces atendieron a la familia para recolectar datos de la desaparición.