Habló el policía que mató a Bastián en Wilde: "Traté de resguardar mi integridad y la de los demás"

“Yo estaba de civil ese día, cuando desciendo de la moto veo como dos motos se me acercan. Había cuatro masculinos, uno de ellos se me pone encima de la moto, se baja y me dice ‘quedate quieto o te mato’. Cuando me identifico como policía, la moto que estaba estacionada atrás se da a la fuga. El de blanco, que estaba a pie, empieza a correr y no sé cuándo escucho que dice ‘tirale, matalo, matalo’. Escucho unas detonaciones de fuego y ahí es cuando trato de repeler la agresión”, comenzó diciendo.

En ese sentido, añadió: “No lo vi, ni a él ni a su madre, en ningún momento” y reveló que efectuó entre “siete y ocho disparos”. Asimismo, aclaró que había varios elementos que le obstaculizaban la visión cuando se desató el tiroteo.

“Recién vi al nene cuando estaba en el piso, con la madre gritando, pidiendo por ayuda. Me acerqué, traté de contener la pérdida de sangre y les pedí a los vecinos que llamaran al 911. Al día siguiente me enteré de que falleció”, indicó García Tonzo.

El policía bonaerense aseguró que lo único que hizo con los siete disparos que ejecutó fue tratar de defenderse del intento de robo: “Yo lo que hice fue defenderme. Traté de resguardar mi integridad y la de los demás”. En una entrevista con Telefe, expresó: “¿Qué le diría a la familia de Bastián? Lo lamento mucho y si pudiera acercarme a donde están ellos, darles una mano, lo que necesiten. Obviamente, lamentablemente no se puede reparar.

Cómo continúa la causa por el asesinato a Bastián en Wilde

Luego de que las pericias comprobaran que la bala que mató a Bastian Escalante salió de su arma reglamentaria, el policía fue imputado por homicidio cometido con arma de fuego en exceso de la legítima defensa.

Los padres de Bastián pidieron que el imputado sea condenado en un futuro juicio por un homicidio doblemente agravado. “Este tipo no estaba preparado para nada de la manera que tiró y fue el único que tiró y el único que mató a mi hijo”, sostuvo el papá.

“Psicológicamente también porque yo el último recuerdo que tengo con mi hijo es tirado en la calle agonizando. Se tiene que hacer justicia, no vamos a parar y vamos a hacer todas las marchas necesarias”, agregó la mamá del menor.