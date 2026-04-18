Propofest: Delfina Lanusse y Hernán Boveri pidieron que se revoquen sus procesamientos por falta de mérito

Uno de los puntos centrales del recurso es el informe del propio Hospital Italiano, que indicó que no se detectaron faltantes de medicación durante los años investigados. Según la defensa, los controles internos del centro de salud permiten registrar incluso pérdidas mínimas, lo que vuelve “incompatible” la hipótesis de una sustracción sistemática.

Además, el arqueo realizado no arrojó diferencias, lo que refuerza —según los abogados— la falta de sustento de la acusación.

Cuestionamientos al embargo millonario

El recurso también apunta contra el embargo de más de $30 millones, al considerar que no guarda relación con los hechos investigados. La defensa sostuvo que el propio juzgado reconoció que no pudo cuantificar un daño patrimonial concreto.

En esa línea, afirmaron que el monto fijado supera en un 323% el valor de los insumos presuntamente involucrados, lo que lo vuelve desproporcionado ante la inexistencia de faltantes o perjuicios comprobados.

Pedido de revocación total

Los abogados solicitaron la revocación completa del procesamiento, el dictado de falta de mérito y la producción de pruebas que, según indicaron, fueron rechazadas durante la investigación, como la citación de profesionales que podrían acreditar la inexistencia de consumo problemático.

De manera subsidiaria, pidieron una reducción “prudencial” del embargo. Para la defensa, la imputación contra Lanusse es “prematura, conjetural y sin sustento probatorio suficiente”, por lo que reclaman que la Justicia revise de manera integral la resolución.