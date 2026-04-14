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Delfina "Fini" Lanusse negó el robo de propofol: qué dijo ante la Justicia en el caso de los medicamentos

La residente del Hospital Italiano negó los cargos en su contra. Ella y el anestesista Hernán Boveri fueron procesados por el delito de administración fraudulenta.

Delfina Fini Lanusse negó el robo de propofol. 

Delfina "Fini" Lanusse negó el robo de propofol. 

La médica residente Delfina Lanusse declaró ante la Justicia y negó haber participado del presunto robo de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires, en una causa que investiga el circuito ilegal de drogas hospitalarias. Ella y el anestesista Hernán Boveri fueron procesados por el delito de administración fraudulenta.

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Nunca robé nada, soy intachable”, afirmó ante el juez Javier Sánchez Sarmiento durante su indagatoria. Además, sostuvo que las acusaciones en su contra surgieron a partir de versiones difundidas por una examiga y colega.

Lanusse y el anestesista Hernán Boveri fueron procesados por el delito de administración fraudulenta. Si bien no quedaron detenidos, la Justicia les prohibió salir del país y ordenó embargos por 100 millones de pesos.

Por su parte, Boveri aseguró que los medicamentos hallados en su departamento eran para uso veterinario, aunque no precisó detalles sobre su destino o utilización. La investigación se desprende de la causa por la muerte de Alejandro Zalazar, de 29 años, quien fue encontrado sin vida en su departamento el 20 de febrero.

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Hern&aacute;n Boveri y Delfina Lanusse son los dos imputados en la causa que investiga el presunto robo de medicamentos para fiestas clandestinas.

Hernán Boveri y Delfina Lanusse son los dos imputados en la causa que investiga el presunto robo de medicamentos para fiestas clandestinas.

La autopsia determinó que falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo. En el lugar se encontraron fármacos y una bomba de infusión, lo que activó una investigación sobre el uso indebido de medicamentos hospitalarios.

Las “propofest” y el circuito de drogas

El expediente también puso el foco en presuntas fiestas clandestinas conocidas como “propofest”, donde se consumían anestésicos de uso médico.

En ese contexto, Lanusse había admitido previamente ante la Asociación de Anestesia que consumía propofol desde hacía dos años, aunque aseguró que lo hacía bajo la influencia de Boveri.

El anestesiólogo, en cambio, reconoció haberla drogado en algunas ocasiones, pero sostuvo que fue con su consentimiento y la responsabilizó por el robo de los medicamentos.

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Tati Leclercq y Delfina Lanusse Foto: NA

Investigación abierta y alerta en el sistema de salud

Según la causa, los fármacos utilizados por Zalazar habrían sido sustraídos del Hospital Italiano, lo que derivó en la desvinculación de los profesionales implicados y en la apertura de un sumario interno.

Desde la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires advirtieron que el consumo de sustancias es una problemática transversal y remarcaron que los hechos investigados habrían ocurrido en ámbitos privados.

El caso sigue bajo investigación y expone una trama compleja que combina adicciones, responsabilidades médicas y el manejo de drogas sensibles dentro del sistema de salud.

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