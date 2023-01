Habló la madre de Fernando al finalizar la 12° audiencia: "Por más que me pidan perdón no me van a devolver la vida de mi hijo"

Embed

La mamá de Fernando Báez Sosa: "Aunque pidan perdón, no me van a devolver la vida de mi hijo"

Graciela respondió las preguntas de los periodistas que la aguardaran a la salida del tribunal. Cuando le preguntaron si esperaba o había tenido algún contacto con los padres de los acusados respondió que "no" y precisó: "Qué me van a decir los padres, por más que me pidan perdón no me van a devolver la vida de mi hijo".

También aclaró que no leyó, ni nadie le entregó, la carta que ayer dijo haber escrito para los padres de Fernando uno de los testigos. Juan Pedro Guarino, sobreseído en esta causa, declaró como testigo y dijo haber llevado una carta para el matrimonio Báez Sosa.

silvino Sosa.jpg Silvino Sosa, tras el final de la 12° jornada en el juicio por el asesinato de su hijo Fernando Báez Sosa (Foto: Captura de TV)

Habló el papá de Fernando Báez Sosa

Por su parte, Silvino, el padre de Fernando dijo que las declaraciones de los acusados o sus familiares no le han dejado absolutamente nada. "Sin palabras, para la justicia no sé que será, pero a mí no me causó nada".

Enseguida contó: "A Fernando le rompieron la cabeza. Se anotó para donar sus órganos antes de terminar la secundaria. Por las patadas y por los golpes que le dieron a Fernando no pudo donar" y repitió: "La única víctima es Fernando".

Fernando Báez Sosa: "Convertir el dolor en ayuda"

En el día de mañana se cumplirán 3 años del asesinato de Fernando a la salida de un boliche en Villa Gesell. Además de las audiencias, habrá una marcha convocada en su memoria y en apoyo de los Báez Sosa.

Graciela entonces expresó: "Mañana va a ser un día de mucho dolor. Pero queremos convertir en dolor en ayuda. Que la gente venga a apoyarnos porque no es fácil la pelea por nuestro hijo".

Silvino, el papá de Fernando Báez Sosa: "Vino a pasar sus vacaciones y me lo devolvieron en un cajón bien cerrado"

La mamá de Fernando reiteró que él es la única víctima en este caso antes de resumir que sucedió hace tres años: "Decidió ir de viaje a pasar sus vacaciones y me lo devolvieron en un cajón bien cerrado". Y continuó: Le rompieron todo. La cabeza... estaba puesto en una bandeja, todos sus órganos de tantas patadas, de tantos golpes que le dieron".

Luego no pudo decir más y se fue abrazada con su esposo.