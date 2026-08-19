Caso Cerimedo: la acusación formal de la fiscal y el confuso episodio que denunció Nadia Beller

La mujer aseguró que en las últimas horas aumentó la presencia policial en el hospital, aunque relató un episodio que le generó preocupación. Según contó en diálogo con LN+, un hombre vestido de civil se presentó en el establecimiento y aseguró ser policía.

“Anoche un tipo de civil dijo que era policía y tenía orden de entrar a la habitación”, relató Beller. De acuerdo con su versión, su hermana cuestionó la forma en la que se identificó y el hombre respondió que se cambiaría de ropa para regresar. Sin embargo, nunca volvió.

LA PALABRA DE NADIA BELLER: LA MUJER BALEADA EN BOLIVIA ACUSA A SU EXPAREJA, FERNANDO CERIMEDO

Beller incluso publicó en sus redes sociales una fotografía del hombre y realizó un pedido al ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo Huerta. “Esta persona dice ser policía y que tiene orden de entrar a mi cuarto de terapia. Ministro Tuco sea serio, no pueden venir así, temo que sea sicario”, escribió la mujer, según el material difundido.

La acusación contra el ex asesor de Milei

Beller volvió a señalar a Cerimedo como la persona que, según su versión, habría ordenado el ataque. La joven sostuvo que el objetivo habría sido evitar que ella revelara información que conoce. “Si él quiere deshacerse de mí es que no quiere que hable todo lo que yo sé y él me ha contado”, afirmó durante la entrevista.

La mujer también explicó cuáles son los elementos que, según considera, la llevan a vincularlo con el atentado. Aseguró que Cerimedo habría mantenido una coordinación con quienes la contactaron antes del ataque y que ambos le transmitieron un relato similar.

Los investigadores todavía deben determinar si esas acusaciones tienen sustento y qué participación pudo haber tenido Cerimedo en la organización del ataque. Los dos hombres que dispararon contra Beller, vestidos como repartidores, continúan prófugos.

Qué contó Beller después del ataque

La abogada relató además los momentos posteriores a la agresión. Según explicó, luego de que los atacantes escaparan con su teléfono celular, fue trasladada a un centro médico.

Beller recordó que no tenía agendado de memoria el número de Cerimedo, pero sabía que anteriormente él había recibido atención en ese mismo establecimiento. Por ese motivo, pidió que buscaran el contacto a través de una médica que lo había atendido.

Según su relato, finalmente logró comunicarse con él y lo acusó directamente de haber ordenado el ataque. “Yo le dije ‘fuiste vos’. Él llorando me dijo que cómo le iba a decir eso”, contó.

Beller afirmó que Cerimedo le había dicho que estaba viajando hacia el lugar y que luego se enteró de que había sido detenido cuando intentaba regresar a la Argentina.

El antecedente de las grabaciones del caso ANDIS

Durante la entrevista, Beller también hizo referencia a conversaciones que habría mantenido con Cerimedo sobre el caso ANDIS, que involucró a funcionarios vinculados al Gobierno nacional.

En ese contexto, recordó un supuesto diálogo sobre Natalia Basil, a quien mencionó en relación con la filtración de audios que habían generado repercusión política.

El nombre de Cerimedo ya había aparecido anteriormente vinculado a la difusión de grabaciones relacionadas con el entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Según había trascendido, personas cercanas al ex funcionario lo señalaban como responsable de esas grabaciones, algo que el consultor político negó.

De acuerdo con esas versiones, Cerimedo habría tenido una relación cercana con Spagnuolo durante el período en que se realizaron algunas de las conversaciones que luego fueron difundidas.

Esos antecedentes forman parte del contexto mencionado ahora por Beller, aunque la investigación por el ataque en Bolivia deberá establecer específicamente si Cerimedo tuvo alguna intervención en el atentado contra su expareja.

Qué puede pasar ahora con Cerimedo

El próximo paso formal será la imputación que presentará la Fiscalía de Santa Cruz. Luego, el juez deberá analizar la situación procesal del exasesor y resolver sobre el pedido de prisión preventiva.

Mientras tanto, los investigadores también deberán avanzar sobre los autores materiales del ataque, que todavía no fueron detenidos, y determinar quiénes participaron de la planificación del hecho.

La causa continúa abierta y las acusaciones realizadas públicamente por Beller deberán ser contrastadas con las pruebas que reúna la Justicia boliviana.