Horror en Hurlingham: un joven mató a su amigo en plena discusión tras sacar su arma y disparar
El atacante continúa prófugo y es buscado intensamente por la Policía bonaerense. Su cómplice ya fue detenido y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.
La localidad bonaerense de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham, volvió a ser escenario de una jornada violenta. En menos de 48 horas, dos homicidios con tintes personales conmocionaron al oeste del conurbano: uno de ellos protagonizado por tres amigos que se cruzaron en la calle, y el otro, producto de una disputa familiar que terminó a los tiros, y el primer caso primero quedó grabado por las cámaras de seguridad.
El primer episodio ocurrió este miércoles al mediodía en el cruce de Eduardo Bradley e Inés de Pons, justo en el límite entre Villa Tesei y El Palomar. Tres jóvenes se encontraron en la vía pública y, por causas que aún se investigan, una discusión terminó a los tiros.
De acuerdo con las cámaras de seguridad, S.L.D., de 18 años, extrajo un arma de fuego y disparó contra Diego Eduardo Conceicao, de 32 años. El joven agresor iba en bicicleta junto a su cómplice, E.I.M., de 17 años, cuando se desató la pelea y en cuestión de segundos, S.L.D. bajó del rodado, le entregó la bicicleta a su amigo y sacó el arma de un bolso.
Conceicao intentó escapar corriendo, pero recibió dos disparos: uno en el tórax y otro en la pelvis. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde murió horas más tarde por la gravedad de las heridas.
La investigación y la búsqueda del tirador
Tras el llamado al 911, efectivos de la Policía Bonaerense se presentaron en el lugar y recolectaron tres vainas servidas calibre .40. Vecinos del barrio confirmaron que la víctima y los agresores se conocían y vivían en la misma zona.
Gracias a las tareas de investigación del Grupo Táctico Operativo (GTO) de Hurlingham, se logró detener al cómplice menor de edad, mientras que el autor material —que cuenta con antecedentes por robo calificado— permanece prófugo y es intensamente buscado.
El caso quedó en manos de la UFI N°3 y la UFI del Joven N°2 del Departamento Judicial de Morón, que trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen y detener al responsable.
Otro homicidio a pocas cuadras: una pelea familiar que terminó a los tiros
Apenas dos días antes, el lunes, otra muerte violenta había sacudido a los vecinos de Villa Tesei. En una vivienda de la calle José de Malarredo al 600, una discusión familiar derivó en un tiroteo que dejó un hombre muerto y otro herido.
Según informaron fuentes policiales, el ataque fue protagonizado por C.F.A., de 31 años, quien disparó varias veces contra Víctor Marcos Larroude (29) y F.E.D. (30). Este último resultó herido en una pierna, mientras que Larroude recibió dos disparos mortales, uno en la nuca y otro en el hombro izquierdo.
La víctima fue trasladada primero a una UPA cercana y luego al hospital de General Rodríguez, donde falleció horas más tarde.
El presunto agresor, C.F.A., posee antecedentes por portación ilegal de arma y uso de documentos falsos. La causa, inicialmente caratulada como “abuso de arma”, fue recalificada como homicidio por el fiscal Adriano Corso, de la UFI N°1 de Morón.
Los investigadores confirmaron un vínculo familiar entre víctima y agresor: Larroude y C.F.A. eran concuñados, ya que estaban casados con dos hermanas.
Se realizaron allanamientos en cuatro domicilios —tres en el conurbano y uno en el Partido de La Costa— en busca del fugitivo. Paralelamente, la policía analiza cámaras de seguridad y toma declaraciones para dar con su paradero.
Dos crímenes, un mismo barrio
Los dos casos ocurridos en Villa Tesei evidencian una creciente escalada de violencia en el conurbano. En menos de una semana, dos hombres fueron asesinados a balazos en discusiones personales, y en ambos hechos, los sospechosos huyeron y son buscados.
La Justicia de Morón investiga los homicidios bajo la hipótesis de conflictos interpersonales, mientras refuerzan los operativos en la zona para prevenir nuevos episodios.