Horror en Hurlingham: un joven mató a su amigo en plena discusión tras sacar su arma y disparar. 

Embed

La investigación y la búsqueda del tirador

Tras el llamado al 911, efectivos de la Policía Bonaerense se presentaron en el lugar y recolectaron tres vainas servidas calibre .40. Vecinos del barrio confirmaron que la víctima y los agresores se conocían y vivían en la misma zona.

Gracias a las tareas de investigación del Grupo Táctico Operativo (GTO) de Hurlingham, se logró detener al cómplice menor de edad, mientras que el autor material —que cuenta con antecedentes por robo calificado— permanece prófugo y es intensamente buscado.

El caso quedó en manos de la UFI N°3 y la UFI del Joven N°2 del Departamento Judicial de Morón, que trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen y detener al responsable.

RZJOD37KYFBGPMEEHSD3QPFFFA E.I.D., de 17 años, es el cómplice del tirador.

Otro homicidio a pocas cuadras: una pelea familiar que terminó a los tiros

Apenas dos días antes, el lunes, otra muerte violenta había sacudido a los vecinos de Villa Tesei. En una vivienda de la calle José de Malarredo al 600, una discusión familiar derivó en un tiroteo que dejó un hombre muerto y otro herido.

Según informaron fuentes policiales, el ataque fue protagonizado por C.F.A., de 31 años, quien disparó varias veces contra Víctor Marcos Larroude (29) y F.E.D. (30). Este último resultó herido en una pierna, mientras que Larroude recibió dos disparos mortales, uno en la nuca y otro en el hombro izquierdo.

La víctima fue trasladada primero a una UPA cercana y luego al hospital de General Rodríguez, donde falleció horas más tarde.

El presunto agresor, C.F.A., posee antecedentes por portación ilegal de arma y uso de documentos falsos. La causa, inicialmente caratulada como “abuso de arma”, fue recalificada como homicidio por el fiscal Adriano Corso, de la UFI N°1 de Morón.

2HUIR3JGDNCFXLWKHRT6OKQT5A (1) Buscan a C.F.A. (d), principal sospechoso de haber asesinado a tiros a Víctor Marcos Larroude (d).

Los investigadores confirmaron un vínculo familiar entre víctima y agresor: Larroude y C.F.A. eran concuñados, ya que estaban casados con dos hermanas.

Se realizaron allanamientos en cuatro domicilios —tres en el conurbano y uno en el Partido de La Costa— en busca del fugitivo. Paralelamente, la policía analiza cámaras de seguridad y toma declaraciones para dar con su paradero.

Dos crímenes, un mismo barrio

Los dos casos ocurridos en Villa Tesei evidencian una creciente escalada de violencia en el conurbano. En menos de una semana, dos hombres fueron asesinados a balazos en discusiones personales, y en ambos hechos, los sospechosos huyeron y son buscados.

La Justicia de Morón investiga los homicidios bajo la hipótesis de conflictos interpersonales, mientras refuerzan los operativos en la zona para prevenir nuevos episodios.