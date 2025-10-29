En vivo Radio La Red
Policiales
BERISSO

VIDEO: Un taxista fue arrastrado en el capó de un auto luego de una discusión de tránsito

El conductor de un BMW chocó a un taxi y luego atropelló a su conductor.

BERISSO: UN TAXISTA FUE ARRASTRADO EN EL CAPOT LUEGO DE DISCUTIR CON UN HOMBRE QUE LO CHOCÓ

En la ciudad de Berisso, se registró un grave episodio de violencia vial cuando el conductor de un BMW chocó a un taxi estacionado frente a una vivienda. Al salir el taxista para pedir los datos del seguro, el automovilista se negó a identificarse y trató de huir del lugar. Ante la insistencia del taxista, quien golpeó el capó para impedir su fuga, el conductor aceleró y lo arrastró sobre el vehículo durante aproximadamente 100 metros.

El hecho ocurrió cuando la víctima intentaba evitar que el responsable escapara sin hacerse cargo del daño. Según relató posteriormente, "me agarré del parabrisas porque tenía muchísimo miedo que me pasara por encima". Finalmente, tras una frenada brusca, el taxista cayó al asfalto y logró apartarse rápidamente por temor a ser atropellado.

El incidente dejó al taxista con lesiones producto tanto del impacto inicial como de la caída posterior. Además, la reja de su casa resultó dañada debido al choque. La denuncia fue radicada formalmente ante las autoridades locales; sin embargo, hasta ahora no han logrado dar con el paradero del conductor involucrado en este violento episodio.


