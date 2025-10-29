VIDEO: Un taxista fue arrastrado en el capó de un auto luego de una discusión de tránsito

En la ciudad de Berisso, se registró un grave episodio de violencia vial cuando el conductor de un BMW chocó a un taxi estacionado frente a una vivienda. Al salir el taxista para pedir los datos del seguro, el automovilista se negó a identificarse y trató de huir del lugar. Ante la insistencia del taxista, quien golpeó el capó para impedir su fuga, el conductor aceleró y lo arrastró sobre el vehículo durante aproximadamente 100 metros.



