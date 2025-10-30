Impactante video: hacía la "gran wheelie" con la moto y atropelló a una jubilada que lucha por su vida

Según recoge el diario La Opinión, el parte médico confirmó que la víctima presenta parrilla costal múltiple, neumotórax, hemotórax derecho, contusión pulmonar y cefalohematoma, lesiones calificadas como graves y con riesgo de vida. Desde el momento del accidente, permanece internada en terapia intensiva bajo observación permanente.

Un conductor sin habilitación ni dominio

El responsable del siniestro fue identificado como Guido Tomás Ruiz, de 18 años, estudiante y residente en Colón. Según confirmaron fuentes judiciales, no tenía licencia para conducir y la moto en la que circulaba no tenía patente colocada.

El joven fue detenido en el lugar tras recibir asistencia médica por heridas leves. En su declaración inicial ante la Policía, reconoció haber estado realizando la maniobra de wheelie, aunque negó haber estado alcoholizado. Sin embargo, los testigos aseguraron que el joven había estado bebiendo y que cruzó un semáforo en rojo segundos antes del impacto.

La calle estaba parcialmente cortada

Motociclista atropelló a una jubilada en Colón 2 Hacía "wheelie" con la moto y atropelló a una jubilada que lucha por su vida. (Foto: La Opinión)

Al momento del siniestro, la calle 47 se encontraba cerrada parcialmente por los comicios nacionales, ya que en esa zona funciona una sede del Correo Argentino. Pese al vallado, Ruiz pasó a gran velocidad, desoyendo las advertencias de los agentes municipales.

La fiscalía interviniente, a cargo de la doctora Magdalena Brandt, sostuvo que el acusado actuó con “total desprecio por las consecuencias de sus actos” y que su conducta fue “altamente riesgosa y previsible en una zona de paseo con gran concurrencia de peatones”.

Testimonios que estremecen

Uno de los testigos, Román Borgna, empleado de una estación de servicio cercana, aseguró haber visto al joven realizando wheelies en repetidas ocasiones antes del choque. “Pasó varias veces haciendo la misma maniobra. Venía rápido, sin casco y levantando la rueda. Minutos después escuché el golpe y vi a la señora en el piso”, relató.

Por su parte, María Cristina Álvarez Orozco, amiga de la víctima y quien caminaba junto a ella, declaró ante la Justicia: “Miriam iba unos pasos adelante, cruzando por la senda peatonal. Vi la moto levantada y pensé que iba a frenar o a esquivarla. Pero no. La chocó y cayó como una muñeca”.

Los vecinos coincidieron en que el joven había estado circulando por la zona haciendo piruetas frente a un grupo de amigos y que “se reía cada vez que levantaba la moto”.

Del “wheelie” a la cárcel: imputación y fundamentos

La fiscal Brandt solicitó la conversión de la aprehensión en detención, que fue avalada por el Juez de Garantías N°2 de Pergamino, Julio Caturla. De esta manera, Ruiz quedó formalmente detenido en la causa caratulada como homicidio simple en grado de tentativa, en concurso con prueba ilegal de velocidad.

La resolución judicial se basó en numerosas pruebas: las imágenes de cámaras municipales y privadas que registraron la maniobra; los testimonios de testigos presenciales; los informes periciales de la Policía Científica; y la declaración del propio acusado, que admitió haber hecho wheelie pero minimizó la gravedad del hecho.

El fallo consideró que el delito imputado “supera el término medio de tres años de prisión” y que existe riesgo procesal de fuga o entorpecimiento, por lo que se dispuso su traslado a la Unidad Penal N°49 de Junín, donde permanecerá detenido.

“Fue un intento de homicidio”

La fiscal explicó que, si bien el motociclista no tenía intención directa de matar, sí actuó con dolo eventual, es decir, aceptando el riesgo de provocar la muerte de otra persona.

“Ruiz se representó el peligro de su conducta y decidió seguir adelante, a sabiendas de que podía causar una tragedia. No fue un simple accidente”, indicó Brandt.

Por eso, el caso dejó de estar encuadrado como “lesiones culposas agravadas” para pasar a una figura mucho más severa: intento de homicidio simple.

El fallo judicial enfatizó que el joven “circuló a alta velocidad, sin visión frontal y con total indiferencia a las normas de tránsito y la seguridad de terceros”. En otras palabras, la maniobra fue consciente, voluntaria y temeraria, realizada en una zona poblada y a escasos metros de una escuela y comercios.

“La víctima no tuvo posibilidad de esquivar la embestida. Cruzaba correctamente por la senda peatonal cuando fue arrollada”, sostuvo el informe policial.