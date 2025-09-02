Horror en Río Negro: encontraron muerta en un canal de riego a una mujer que estaba desaparecida

Según fuentes del diario LM Cipolletti, los familiares directos de la víctima —su hermana Nelly y su hijo Matías— fueron notificados en el mismo lugar del hallazgo. Ambos acababan de participar de una conferencia de prensa en la plaza San Martín para exigir mayores esfuerzos en la búsqueda.

la-hermana-y-el-hijo-de-norma-gatica-se-enteraron-del-triste-desenlace-despues-de-un-evento-donde-pidieron-reforzar-la-busqueda-foto-gentileza-lm-cipollettiestefania-petrella-N4EAT3ZL3ZGYFCPH5XK2LNQGBY La hermana y el hijo de Norma Gatica se enteraron del triste desenlace después de un evento donde pidieron reforzar la búsqueda.

Trabajo coordinado y rastrillaje clave

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría 32, personal de la Dirección de Protección Civil municipal y el Gabinete de Criminalística. Los peritos forenses realizaron las primeras inspecciones antes del levantamiento del cuerpo, que se concretó pasadas las 13:00 horas.

Fue clave el seguimiento de una cámara de seguridad, que captó el lunes un “bulto” siendo arrastrado por la corriente del canal. Esa pista llevó al equipo de búsqueda a centrar su atención en la zona de la calle O’Higgins y la Ruta Nacional 151, donde comenzó un rastrillaje más intensivo desde temprano el martes.

El comisario inspector Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional V, explicó: “Seguimos el trayecto del cauce, con apoyo de perros entrenados. Al no hallar nada a simple vista, pedimos colaboración para remover basura acumulada. Finalmente, el cuerpo emergió”.

El análisis de imágenes fue determinante. Las cámaras del 911 y del sistema de monitoreo urbano revelaron una secuencia que orientó todo el procedimiento. Según informó la Fiscalía, las tareas se vieron dificultadas por los desechos que arrastraba el agua, por lo que se debió intervenir físicamente el canal para liberar el cuerpo.

Una vez recuperado el cuerpo, fue trasladado a General Roca, donde se le realizará la autopsia. El objetivo será determinar la causa de la muerte, el tiempo que llevaba en el agua y si existen signos de violencia o lesiones que puedan reorientar la investigación.

Hasta el momento, la justicia de Cipolletti mantiene la causa bajo estricto hermetismo. No se descartan hipótesis, aunque tampoco se ha informado oficialmente si el caso se investiga como un suicidio, un accidente o un hecho de carácter criminal.

el-personal-del-cuartel-de-bomberos-voluntarios-encontro-el-cuerpo-a-las-1100-de-este-martes-foto-gentileza-lm-cipollettiestefania-petrella-F5R3EMBIL5EGNPMJ2CJDZXIOA4 El personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios encontró el cuerpo a las 11:00 de este martes. (Foto: gentileza LM Cipolletti/Estefania Petrella.)

Una desaparición con antecedentes

Norma Beatriz Gatica tenía antecedentes de desapariciones previas. Según informó el medio local, tomaba medicación antidepresiva y su entorno conocía situaciones anteriores en las que se había ausentado por algunos días.

La noche del viernes salió de su casa tras discutir con su hijo, Matías Castro. Fue él quien, al no recibir noticias, radicó la denuncia en la Comisaría 32 de Cipolletti. A partir de allí, el Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda, que incluyó patrullajes, análisis de cámaras y toma de testimonios.

Desde el sábado se desplegó un operativo más amplio, con la participación de la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística y unidades caninas. Las tareas se extendieron durante el fin de semana y continuaron el lunes, intensificándose el martes por la mañana en la zona donde finalmente apareció el cuerpo.

El dolor de una familia que no esperaba el final

La hermana de la víctima, Nelly Gatica, había llegado desde Bariloche tras enterarse de la desaparición. Este martes, por la mañana, junto a su sobrino y acompañada por referentes de la Unter y de la agrupación Ni Una Menos, ofreció una conferencia de prensa para pedir mayor visibilidad al caso.

Mientras hablaban frente a medios locales en la plaza San Martín, los equipos de búsqueda realizaban los rastrillajes decisivos. Minutos después del encuentro con la prensa, recibieron la trágica confirmación: el cuerpo había sido encontrado.

El encuentro con el fiscal Diego Vázquez, quien conduce la causa, fue inmediato. El funcionario les explicó los pasos siguientes, incluyendo la autopsia y las líneas investigativas que se abrirán tras el informe forense.

Un caso que conmovió a Cipolletti

La muerte de Norma Beatriz Gatica generó una profunda conmoción en la ciudad de Cipolletti. La cronología de los hechos, la coincidencia con el acto público de su familia y la forma en que se produjo el hallazgo abrieron un fuerte debate en redes sociales sobre el abordaje de las desapariciones de personas en contextos de salud mental.

Organizaciones sociales y feministas locales pidieron que se profundice la investigación para descartar cualquier tipo de violencia o negligencia. Desde el entorno familiar, por ahora, se mantiene el silencio a la espera de los resultados oficiales.

El caso sigue siendo investigado por la justicia de Cipolletti, que por estas horas se enfoca en el análisis forense y la reconstrucción de las últimas horas con vida de la mujer.