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Discutió con su pareja, se descontroló y todo terminó con un edificio en llamas

El fuego se desató en un departamento de un edificio del centro porteño y obligó a evacuar a decenas de vecinos. En medio del operativo, un hombre fue detenido tras un episodio de violencia de género que es investigado por la Justicia.

Discutió con su pareja

Discutió con su pareja, se descontroló y terminó con un edificio en llamas. (Foto: A24.com)

Un dramático episodio se vivió este jueves por la mañana en pleno centro porteño, cuando un incendio en un edificio obligó a evacuar a decenas de vecinos y dejó como saldo varios heridos por inhalación de humo. En medio del operativo, un hombre fue detenido acusado de haber desatado la situación, en un contexto de violencia que generó conmoción en la zona.

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El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre Paraná al 400, casi esquina Avenida Corrientes, donde el humo comenzó a invadir los pisos superiores y desató escenas de desesperación entre los residentes.

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Desesperación, humo y evacuación en pleno centro

El fuego afectó principalmente los pisos 6, 7, 8 y 9 de la torre de 24 niveles. De inmediato, tres dotaciones de bomberos acudieron al lugar y lograron controlar el incendio antes de que se propagara a otros sectores.

En total, al menos 25 personas fueron evacuadas, mientras que 10 debieron ser asistidas por inhalación de humo. Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía para una mejor atención.

El tránsito en la zona fue interrumpido durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Un episodio violento, el origen del incendio

Con el correr de los minutos, comenzaron a conocerse detalles que agravaron el cuadro. De acuerdo con testimonios de vecinos, el incendio se habría iniciado en el departamento de una pareja con antecedentes de conflictos.

En ese contexto, un hombre fue detenido en el lugar, señalado como quien habría desatado la situación. Testigos indicaron que su comportamiento era errático y que se encontraba fuera de sí, presuntamente bajo efectos de sustancias.

“Estaba absolutamente sacado, no reaccionaba. Era un peligro para todos”, relató un vecino que presenció la secuencia.

Incendio CABA

Una mujer y una nena, contenidas tras el horror

En medio de la tensión, una mujer y una menor fueron asistidas por personal del área de género de la Policía de la Ciudad. Según se observó en el lugar, ambas fueron trasladadas para recibir contención, visiblemente afectadas por lo ocurrido.

Vecinos del edificio aseguraron que ya existían antecedentes de episodios violentos en ese departamento, lo que generaba preocupación desde hacía tiempo. “Se escuchaban discusiones, situaciones tensas. Esto era algo que podía pasar”, sostuvo un residente del mismo piso.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga su responsabilidad en el inicio del incendio y los hechos de violencia asociados.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el incendio fue controlado en pocos minutos y no se expandió, evitando una tragedia mayor.

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