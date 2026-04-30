Discutió con su pareja, se descontroló y todo terminó con un edificio en llamas

En total, al menos 25 personas fueron evacuadas, mientras que 10 debieron ser asistidas por inhalación de humo. Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía para una mejor atención.

El tránsito en la zona fue interrumpido durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Un episodio violento, el origen del incendio

Con el correr de los minutos, comenzaron a conocerse detalles que agravaron el cuadro. De acuerdo con testimonios de vecinos, el incendio se habría iniciado en el departamento de una pareja con antecedentes de conflictos.

En ese contexto, un hombre fue detenido en el lugar, señalado como quien habría desatado la situación. Testigos indicaron que su comportamiento era errático y que se encontraba fuera de sí, presuntamente bajo efectos de sustancias.

“Estaba absolutamente sacado, no reaccionaba. Era un peligro para todos”, relató un vecino que presenció la secuencia.

Incendio CABA

Una mujer y una nena, contenidas tras el horror

En medio de la tensión, una mujer y una menor fueron asistidas por personal del área de género de la Policía de la Ciudad. Según se observó en el lugar, ambas fueron trasladadas para recibir contención, visiblemente afectadas por lo ocurrido.

Vecinos del edificio aseguraron que ya existían antecedentes de episodios violentos en ese departamento, lo que generaba preocupación desde hacía tiempo. “Se escuchaban discusiones, situaciones tensas. Esto era algo que podía pasar”, sostuvo un residente del mismo piso.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga su responsabilidad en el inicio del incendio y los hechos de violencia asociados.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el incendio fue controlado en pocos minutos y no se expandió, evitando una tragedia mayor.