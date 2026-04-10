La denuncia por maltrato que complica al padre de Ángel: el antecedente clave que investiga la Justicia

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El caso que conmociona a Comodoro Rivadavia

Ángel murió el domingo 5 de abril tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. El episodio ocurrió en su vivienda y, pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Regional, falleció poco después.

En el marco de la investigación, la madre biológica y su pareja aparecen como las principales sospechosas, mientras que el padre denunció presuntas irregularidades en el proceso de tenencia y apuntó directamente contra su expareja.

asi-era-la-casa-de-la-mama-de-angel-donde-vivio-en-sus-ultimos-meses-antes-de-morir-foto-tn-CVCCFWX6VZCWLLMFYPJQDHKWQA Así era la casa de la mamá de Ángel, donde vivió en sus últimos meses antes de morir.

Además, Lorena aportó que el 4 de noviembre el nene fue retirado de su entorno habitual en el marco de una medida judicial, lo que implicó que el padre y su familia no pudieran mantener contacto con él durante tres meses.

Con estos elementos, la fiscalía busca reconstruir el contexto familiar y determinar si existieron situaciones de violencia previas que puedan explicar la muerte del menor. El caso continúa bajo investigación y mantiene en alerta a toda la comunidad.