La denuncia por maltrato que complica al padre de Ángel: el antecedente clave que investiga la Justicia
La investigación del caso pone el foco en conflictos familiares y decisiones judiciales que marcaron los últimos meses de vida del menor. Luis le admitió a su actual pareja haber golpeado a su hijo.
Luis, el padre de Ángel, tiene una denuncia por maltrato.
La muerte de Ángel, el nene que falleció en Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo capítulo tras conocerse una denuncia previa por violencia que ahora es analizada por la fiscalía. El caso, que tiene como principal hipótesis un posible entorno de maltrato, pone el foco en conflictos familiares y decisiones judiciales que marcaron los últimos meses de vida del menor.
Según consta en documentación judicial, en 2024 el padre del nene, Luis, fue denunciado por su actual pareja por tres episodios de presunto maltrato. La presentación fue realizada ante el Juzgado de Familia y, tras la muerte del menor, el fiscal de la causa, Facundo Oribones, ordenó revisar esos antecedentes para determinar si tienen relación con el desenlace.
De acuerdo con el testimonio de Lorena, pareja del padre, uno de los hechos ocurrió cuando regresó de trabajar y encontró a Ángel con moretones y llorando. En ese momento, Luis le habría admitido que se le “había ido la mano”, según quedó asentado en las actas judiciales.
Tras ese episodio, el propio niño manifestó su intención de volver a vivir con su madre biológica, lo que derivó en una intervención judicial. Como consecuencia de la denuncia, el padre estuvo detenido algunos días y la Justicia resolvió otorgar la tenencia temporal a la madre, además de imponer una restricción de acercamiento para el hombre y su pareja hasta febrero de este año.
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El caso que conmociona a Comodoro Rivadavia
Ángel murió el domingo 5 de abril tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. El episodio ocurrió en su vivienda y, pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Regional, falleció poco después.
En el marco de la investigación, la madre biológica y su pareja aparecen como las principales sospechosas, mientras que el padre denunció presuntas irregularidades en el proceso de tenencia y apuntó directamente contra su expareja.
Además, Lorena aportó que el 4 de noviembre el nene fue retirado de su entorno habitual en el marco de una medida judicial, lo que implicó que el padre y su familia no pudieran mantener contacto con él durante tres meses.
Con estos elementos, la fiscalía busca reconstruir el contexto familiar y determinar si existieron situaciones de violencia previas que puedan explicar la muerte del menor. El caso continúa bajo investigación y mantiene en alerta a toda la comunidad.