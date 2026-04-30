CONFIRMADO por ANSES: pagan $100.000 a familias con tres hijos

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar

El beneficio está dirigido a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Personas con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad

Madres de 7 hijos o más que cobran una pensión no contributiva

No hace falta realizar ningún trámite adicional, ya que ANSES cruza datos automáticamente y deposita el monto junto con la asignación mensual.

Cuánto cobran las familias según cantidad de hijos

Los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar quedaron establecidos de la siguiente manera:

1 hijo: $52.250

$52.250 2 hijos: $81.936

$81.936 3 hijos o más: $108.062

De esta manera, las familias numerosas siguen siendo las que reciben el monto más alto del programa.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto puede cobrar una familia con tres hijos

Además del extra alimentario, una familia con tres hijos también cobra la AUH mensual por cada menor. Si se suman ambas prestaciones, el ingreso total puede superar ampliamente los $300.000, dependiendo de la composición familiar y si además perciben otros adicionales compatibles.

Por eso, mayo llega con alivio para muchos hogares que esperan estas acreditaciones para ordenar gastos y enfrentar la suba de precios.

Cuándo se cobra en mayo

ANSES publicará el calendario oficial de pagos según terminación de DNI, como ocurre cada mes. La Tarjeta Alimentar no tiene una fecha separada: se deposita en la misma cuenta y el mismo día que la AUH.

Los titulares podrán consultar la fecha exacta desde: