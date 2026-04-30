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CONFIRMADO por ANSES: pagan $100.000 a familias con tres hijos

ANSES confirmó un pago de más de $100.000 para mayo y miles de familias que cobran la AUH ya saben cuánto recibirán. Cómo es el caso para los hogares con tres hijos o más.

CONFIRMADO por ANSES: pagan $100.000 a familias con tres hijos

CONFIRMADO por ANSES: pagan $100.000 a familias con tres hijos

Miles de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya recibieron una confirmación clave de cara a mayo: la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará pagando un refuerzo alimentario que supera los $100.000 para hogares con tres hijos o más.

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Se trata de la Tarjeta Alimentar, una asistencia económica destinada a garantizar el acceso a alimentos básicos y que se acredita de manera automática junto con la prestación principal. En mayo, las familias numerosas volverán a cobrar $108.062, monto que convierte a este beneficio en uno de los ingresos complementarios más importantes del mes.

Qué familias cobran más de $100.000 en mayo

Según el esquema vigente, la Tarjeta Alimentar se liquida de acuerdo con la cantidad de hijos a cargo. En ese marco, quienes tengan tres hijos o más dentro del grupo alcanzado recibirán en mayo un total de:

  • $108.062 por familia

Esto significa que ANSES mantendrá el pago por encima de los $100.000 para miles de titulares de AUH en todo el país.

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Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar

El beneficio está dirigido a los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
  • Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
  • Personas con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad
  • Madres de 7 hijos o más que cobran una pensión no contributiva

No hace falta realizar ningún trámite adicional, ya que ANSES cruza datos automáticamente y deposita el monto junto con la asignación mensual.

Cuánto cobran las familias según cantidad de hijos

Los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • 1 hijo: $52.250
  • 2 hijos: $81.936
  • 3 hijos o más: $108.062

De esta manera, las familias numerosas siguen siendo las que reciben el monto más alto del programa.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto puede cobrar una familia con tres hijos

Además del extra alimentario, una familia con tres hijos también cobra la AUH mensual por cada menor. Si se suman ambas prestaciones, el ingreso total puede superar ampliamente los $300.000, dependiendo de la composición familiar y si además perciben otros adicionales compatibles.

Por eso, mayo llega con alivio para muchos hogares que esperan estas acreditaciones para ordenar gastos y enfrentar la suba de precios.

Cuándo se cobra en mayo

ANSES publicará el calendario oficial de pagos según terminación de DNI, como ocurre cada mes. La Tarjeta Alimentar no tiene una fecha separada: se deposita en la misma cuenta y el mismo día que la AUH.

Los titulares podrán consultar la fecha exacta desde:

  • Mi ANSES
  • Aplicación oficial del organismo
  • Calendario de pagos publicado en la web oficial

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