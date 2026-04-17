"Lo maltrató": estalló la interna entre Pedro Alfonso y Gustavo Conti por una broma de Paula Chaves con su hijo

En medio del quiebre definitivo entre Zaira Nara y Paula Chaves tras años de amistad, Ximena Capristo recordó al aire en SQP (América Tv) la distancia que tomó años atrás junto a su marido Gustavo Conti de la mujer de Pedro Alfonso.
Ximena Capristo contó en SQP el real motivo por el que se distanció hace años de Paula Chaves cuando solían juntarse a comer con Pedro Alfonso y Gustavo Conti.
La panelista del ciclo que conduce Yanina Latorre reconoció cuál fue el quiebre en el vínculo de cercanía que se había formado entre las parejas cuando Conti y Alfonso compartían trabajo en teatro.
"Conti y Pedro trabajaron un tiempo juntos y yo era una buena anfitriona y venían a casa a comer, todo bien. No éramos amigas (con Paula) porque yo no sería nunca amiga de ella, somos diferentes y tenemos otra onda. No es un tema de obra acá, a mí hay algo puntual de ella que no me gustó que ella lo sabe y se lo dije y después anda diciendo que yo hablo de ella", comenzó picante la panelista.
"Sé muchas cosas familiares de ella que jamás las expuse", dejó en claro Capristo sobre Chaves. Y ahí contó por primera vez qué detonó el final de la amistad: "Me hizo un comentario y pasó algo con mi hijo que a mí no me gustó y a partir de ahí yo le hice la cruz. Puede decir que es mentira pero ella sabe muy bien el comentario que hizo y yo a partir de ahí nunca más".
Ante esa situación con su hijo, Ximena Capristo remarcó: "Lo hizo como en chiste, era bebé de meses, y a mí no me gustó y se lo dije. Lo juro por mi mamá que está en el cielo, no lo voy a inventar. A partir de ahí le hice totalmente la cruz. Lo hablamos en el momento y me dijo que fue un chiste. Se meten con mi hijo y yo te mato. A mi me costó ser mamá, estuve cuatro años".
La panelista Ximena Capristo comentó al aire que ese comentario de Paula Chaves sobre su hijo marcó un quiebre definitivo y jamás pudo volver a ser todo como antes.
"Se me cruzó y no pude retomar la situación. No me pidió disculpas porque quedó como un chiste y a mí no me gustó. Me ofendí muchísimo y lo hablé con Conti, que para mí hasta acá llegaba", enfatizó.
Y en cuanto a la distancia que también se dio entre su marido Gustavo Conti y Pedro Alsonso, pareja de Paula, precisó: "Ellos se dejaron de ver porque dejaron de trabajar juntos, era una amistad momentánea, es un tema de ellos".
Cabe recodar que a fines de 2023, Ximena Capristo había contado en una nota con Intrusos que Conti había tenido un vínculo muy tenso con el marido de Chaves.
“Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada. Hubo un dolor que sufrió Gus en situación de amistad, así que nos abrimos, dimos un paso al costado, y ellos hicieron lo mismo”, comentó la ex Gran Hermano por ese entonces, según consignó Paparazzi.