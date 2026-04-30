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FÓRMULA 1

"¡Pasó de todo, pá!": el resumen oficial de la Fórmula 1 sobre la locura por Colapinto en Buenos Aires

La cuenta oficial de la máxima categoría recopiló los momentos más insólitos y emocionantes del Road Show que convocó a más de 600 mil personas. Desde piruetas sin manos hasta asados frente a la pista, la "Francomanía" recorre el mundo antes del Gran Premio de Miami.

¡Pasó de todo, pá!: el resumen oficial de la Fórmula 1 sobre la locura por Colapinto en Buenos Aires

El impacto de la exhibición de Franco Colapinto en las calles de Palermo no se detuvo cuando se apagaron los motores. La magnitud del evento, que convocó a más de 600 mil personas, obligó a la cuenta oficial de la Fórmula 1 a realizar un resumen especial para mostrarle al mundo las "perlitas" de una jornada histórica. Bajo el lema “¡Pasó de todo, pá!”, la categoría reina del automovilismo difundió imágenes que capturaron la esencia del fanatismo argentino.

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Cuáles fueron los mejores momentos de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

La recopilación de la F1 destacó situaciones que mezclaron la destreza conductiva con el color local. Una de las imágenes más virales fue la de Franco haciendo ‘donuts’ (trompos) sin controlar el volante con las manos, una maniobra que generó asombro en las redes. Además, el resumen incluyó postales típicas de la cultura nacional, como personas haciendo asado desde balcones con vista privilegiada a la pista.

El evento también contó con presencias estelares, como el campeón del mundo Leandro Paredes, y el cantante Luck Ra, quien realizó un show y fue captado tapándose los oídos ante el rugido del motor. Entre las curiosidades, la F1 mostró un cartel que marcaba una velocidad máxima de 300 km/h y a un fanático que, con un cartel, invitó a Colapinto a su casamiento en 2027.

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Qué dijo Franco Colapinto tras el evento en Palermo

Visiblemente emocionado, el piloto de Alpine utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo incondicional. “De los mejores días de mi vida”, subrayó el joven de Pilar, quien manejó tanto el Lotus E20 como la legendaria “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio. Colapinto fue contundente al cierre de su mensaje: “Esta fiesta es de todos ustedes. Gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial”.

Cuándo es el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Tras el furor en Buenos Aires, la actividad oficial regresa de inmediato. Franco Colapinto ya se prepara para el Gran Premio de Miami, que contará con el formato de Carrera Sprint. A continuación, el cronograma completo para seguirlo desde Argentina:

  • Viernes 1 de mayo:

    • Prácticas libres 1: 13.00 a 14.30

    • Clasificación Sprint: 17.30

  • Sábado 2 de mayo:

    • Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

    • Clasificación: 17.00 a 18.00

  • Domingo 3 de mayo:

    • Carrera principal: 17.00

El evento en Palermo no solo ratificó el presente del piloto, sino que demostró que el apoyo trasciende fronteras: la F1 resaltó la presencia de fanáticos con banderas de Uruguay, confirmando que el fenómeno Colapinto es el motor que hoy empuja la pasión por el automovilismo en toda la región.

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