"¡Pasó de todo, pá!": el resumen oficial de la Fórmula 1 sobre la locura por Colapinto en Buenos Aires

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Qué dijo Franco Colapinto tras el evento en Palermo

Visiblemente emocionado, el piloto de Alpine utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo incondicional. “De los mejores días de mi vida”, subrayó el joven de Pilar, quien manejó tanto el Lotus E20 como la legendaria “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio. Colapinto fue contundente al cierre de su mensaje: “Esta fiesta es de todos ustedes. Gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial”.

Cuándo es el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Tras el furor en Buenos Aires, la actividad oficial regresa de inmediato. Franco Colapinto ya se prepara para el Gran Premio de Miami, que contará con el formato de Carrera Sprint. A continuación, el cronograma completo para seguirlo desde Argentina:

Viernes 1 de mayo: Prácticas libres 1: 13.00 a 14.30 Clasificación Sprint: 17.30

Sábado 2 de mayo: Carrera Sprint: 13.00 a 14.00 Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 3 de mayo: Carrera principal: 17.00



El evento en Palermo no solo ratificó el presente del piloto, sino que demostró que el apoyo trasciende fronteras: la F1 resaltó la presencia de fanáticos con banderas de Uruguay, confirmando que el fenómeno Colapinto es el motor que hoy empuja la pasión por el automovilismo en toda la región.