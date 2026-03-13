Revelan los detalles más terribles de la dura historia de Mavinga de Gran Hermano: "Mucho maltrato"

La expulsión de Carmiña Masi de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por comentarios racistas a Jenny Mavinga generó un enorme revuelo en la convivencia entre los participantes y también en el exterior.
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Claudia, una íntima amiga de Jenny Mavinga, contó detalles de la dura infancia que pasó la participante de Gran Hermano tras la expulsión de Carmiña por dichos racistas.
La expulsión de Carmiña Masi de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por comentarios racistas a Jenny Mavinga generó un enorme revuelo en la convivencia entre los participantes y también en el exterior.
Una de la mejores amigas de Mavinga, Claudia, habló en A la Barbarossa y dio detalles de la durísima historia de vida de su amiga, quien nació en la República Democrática del Congo.
Claudia relató un episodio que la marcó: cuando cortó una videollamada con la familia y la vio a su amiga desconsolada por el buen trato que había recibido en la charla.
"Yo la conozco a Mavinga hace cuatro años y la primera vez nos juntamo a cenar y siempre con mi familia hago videollamadas y recibo mucho amor. Ella lo estaba escuchando y cuando temrino la videollamada, ella se larga a llorar de una forma desconsolada y yo no entendía qué pasaba", comenzó a relatar la amiga de Mavinga.
Y continuó a flor de piel: "Cuando hablamos me empieza a contar su infancia y que nunca tuvo ese amor de la familia, que le pasó de perder a la mamá a los 4 años y quedar como varando en el mundo, con mucho maltrato".
"Una historia de maltrato desde tan chiquita que a mí me arrugó el alma. Fue su tía y la maltrató así muchos años, no tienen ni idea las cosas que pasó", remarcó con dolor apuntando directamente a la tía de su amiga.
La amiga de Jenny Mavinga remarcó que pese a los duros momentos que pasó en su vida la participante se muestra con energía positiva y siempre transparente.
"Ella ante todo elige estar bien y sonreir pero adentro hay un dolor profundo que no se saca y toca ese tema: esa esclavitud la vivió de verdad. Es el corazón más transparente y bueno que he conocido en mi vida, lo que necesites ella siempre va a estar", comentó Claudia.
Por su parte, Iara, otra amiga de Mavinga, respondió al hate que se instala en las redes sociales por lo que ocurre dentro de la famosa casa y dejó en claro: "Piensan que es un personaje o una historia contada pero todo lo que ella cuenta es real y hay muchas cosas más que no saben".
Andrea del Boca tuvo un gesto de solidaridad con Jenny Mavinga tras el episodio de discriminación que sufrió por parte de Carmiña, quien finalmente fue expulsada de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
Luego de que se conociera la firme decisión del Big, Mavinga atravesó un momento de gran angustia dentro de la casa. Un video que comenzó a circular en redes sociales la mostró en el jardín, conmovida y llorando en un intento de procesar lo sucedido en este polémico episodio.
Junto a ella se encontraba Andrea del Boca, quien ya había manifestado su indignación por los dichos de la periodista paraguaya. Fue así que en un gesto maternal, la actriz se acercó a su compañera y la contuvo durante unos minutos.
“¿Querés que te cante una canción, una nana?”, se la escuchó decir en el cierre del clip, intentando tranquilizarla ante su estado de total angustia por lo vivido minutos antes.