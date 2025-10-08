En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Pequeño J
TRIPLE FEMICIDIO

Identificaron a dos nuevos prófugos por el triple crimen: quiénes son y qué vínculos tienen con 'Pequeño J'

La Policía Bonaerense busca a David Gustavo Morales Huamani y a Alex Roger Idone Castillo, ambos de nacionalidad peruana, acusados de participar en el secuestro y asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

David Gustavo Huamani Morales

David Gustavo Huamani Morales, a la izquierda; Ydone Castillo; Alex Roger Ydone Castillo, a la derecha. (Foto: Policía bonarense).

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, sumó en las últimas horas dos nuevos acusados prófugos. La Policía Bonaerense, bajo la coordinación de los fiscales del caso, busca intensamente a David Gustavo Morales Huamani, alias “Tarta” o “El Loco David”, y a Alex Roger Idone Castillo, apodado “Alex” o “Diego”, ambos de nacionalidad peruana y con vínculos con bandas narco que operan en la zona sur del conurbano bonaerense.

Crimen de Daiana Mendieta: la relación con el principal sospechoso y la prueba que podría ser clave

Las identidades surgieron a partir de la declaración de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los nueve detenidos en un hostel de Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera por un paso ilegal. Según el testimonio de uno de los acusados en la causa de haber actuado como chofer de apoyo durante el secuestro de las víctimas, “El Loco David” y “Alex” tuvieron participación directa en el crimen.

sotacuro

De acuerdo con fuentes de la causa, Morales Huamani —de 36 años, oriundo de Trujillo— sería uno de los sicarios contratados por “Pequeño J”, el presunto narco detenido en Perú, señalado como autor intelectual de la masacre. Sotacuro lo ubicó saliendo “mojado y embarrado” de la casa de Florencio Varela donde se cometieron los asesinatos.

En su declaración ante la Justicia, aseguró que el “Tarta” lo contactó el viernes 19 de septiembre para que lo llevara desde Buenos Aires a una supuesta “fiesta peruana” y luego lo trasladara de regreso a la Capital. El viaje, contó, fue pactado por $40.000. Esa noche, esperó en una estación de servicio y luego recibió un mensaje con la ubicación del lugar al que debía ir.

“Cuando estoy llegando veo que vienen caminando, eran David y dos muchachos”, relató el Sotacuro, que los situó a unas 20 cuadras de la vivienda donde se habría producido el crimen. Dijo que los tres venían “mojados, manchados de barro y con olor a alcohol”, y que “El Loco David” se mostró violento y nervioso durante todo el trayecto. “Me dice ‘qué mirás sapo, manejá y mirá para adelante’”, recordó.

Sotacuro añadió que el acusado se cambió de ropa dentro del auto, tiró la vestimenta embarrada en un contenedor y le pagó $600.000 en efectivo al día siguiente. Otro de los datos revelados es que la camioneta Chevrolet Tracker blanca, utilizada para secuestrar a las tres chicas, pertenecía a Morales Huamani y había sido robada días antes del hecho.

El otro prófugo, Alex Roger Idone Castillo, de 50 años, es señalado como el presunto amante de Milagros Florencia Ibáñez, la sobrina de 20 años de Sotacuro detenida. Los investigadores creen que también participó en la planificación y el apoyo logístico del triple homicidio. Sobre Idone pesa una captura internacional por un caso anterior de narcotráfico, en el que fue sorprendido con 51 kilos de cocaína.

La Policía Bonaerense logró establecer que ingresó recientemente al país, aunque todavía se desconoce cómo logró evadir los controles fronterizos. Fuentes judiciales sospechan que podría haberse desplazado entre la Villa 1-11-14 y la Villa Zavaleta, zonas donde se movían varios de los implicados.

La hipótesis que cobra más fuerza entre los investigadores es que las jóvenes fueron víctimas de una “mejicaneada”, es decir, un ajuste de cuentas vinculado al robo o pérdida de drogas. Esa línea se vio reforzada por la declaración de Sotacuro, quien sostuvo que tanto Morales como Idone actuaban bajo las órdenes de “Pequeño J”.

Durante la jornada, la Policía realizó allanamientos en la Villa 1-11-14 para dar con el paradero de los dos fugitivos, mientras los fiscales intentan reconstruir el rol exacto de cada uno de los involucrados. Se estima que unas quince personas participaron de manera directa o indirecta en la ejecución del triple crimen que conmocionó a Florencio Varela.

