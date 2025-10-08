Identificaron a dos nuevos prófugos por el triple crimen: quiénes son y qué vínculos tienen con 'Pequeño J'

“Cuando estoy llegando veo que vienen caminando, eran David y dos muchachos”, relató el Sotacuro, que los situó a unas 20 cuadras de la vivienda donde se habría producido el crimen. Dijo que los tres venían “mojados, manchados de barro y con olor a alcohol”, y que “El Loco David” se mostró violento y nervioso durante todo el trayecto. “Me dice ‘qué mirás sapo, manejá y mirá para adelante’”, recordó.

Sotacuro añadió que el acusado se cambió de ropa dentro del auto, tiró la vestimenta embarrada en un contenedor y le pagó $600.000 en efectivo al día siguiente. Otro de los datos revelados es que la camioneta Chevrolet Tracker blanca, utilizada para secuestrar a las tres chicas, pertenecía a Morales Huamani y había sido robada días antes del hecho.

El otro prófugo, Alex Roger Idone Castillo, de 50 años, es señalado como el presunto amante de Milagros Florencia Ibáñez, la sobrina de 20 años de Sotacuro detenida. Los investigadores creen que también participó en la planificación y el apoyo logístico del triple homicidio. Sobre Idone pesa una captura internacional por un caso anterior de narcotráfico, en el que fue sorprendido con 51 kilos de cocaína.

La Policía Bonaerense logró establecer que ingresó recientemente al país, aunque todavía se desconoce cómo logró evadir los controles fronterizos. Fuentes judiciales sospechan que podría haberse desplazado entre la Villa 1-11-14 y la Villa Zavaleta, zonas donde se movían varios de los implicados.

La hipótesis que cobra más fuerza entre los investigadores es que las jóvenes fueron víctimas de una “mejicaneada”, es decir, un ajuste de cuentas vinculado al robo o pérdida de drogas. Esa línea se vio reforzada por la declaración de Sotacuro, quien sostuvo que tanto Morales como Idone actuaban bajo las órdenes de “Pequeño J”.

Durante la jornada, la Policía realizó allanamientos en la Villa 1-11-14 para dar con el paradero de los dos fugitivos, mientras los fiscales intentan reconstruir el rol exacto de cada uno de los involucrados. Se estima que unas quince personas participaron de manera directa o indirecta en la ejecución del triple crimen que conmocionó a Florencio Varela.