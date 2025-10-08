Crimen de Daiana Mendieta: la relación con el principal sospechoso y la prueba que podría ser clave

“En principio, el hombre fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad y por la tenencia de tres armas que no estaban registradas. Cuando personal de la Policía de Entre Ríos llegó a su casa con la intención de hacer un allanamiento para secuestrar su teléfono celular y su camioneta se puso agresivo y amenazó con matarse. Ahora, a partir del hallazgo del cuerpo de la víctima, su situación procesal puede cambiar”, aclararon fuentes del caso.

Investigación sobre el vínculo que unía a la víctima y al sospechoso

Brondino fue citado a declarar este miércoles, pero ya se encuentra detenido por resistencia a la autoridad, ya que cuando los efectivos fueron a detenerlo, los atacó con un arma e intentó quitarse la vida. Esa acusación, sin embargo, podría agravarse a femicidio en las próximas horas.

Actualmente, el acusado está alojado en la Jefatura Departamental Tala de la Policía de Entre Ríos, mientras se define su situación procesal. Fuentes cercanas al caso adelantaron que recibirá prisión preventiva si la causa cambia de carátula.

daiana

Los forenses confirmaron que Daiana murió por un disparo de arma de fuego, y los investigadores sospechan que la pistola que “Pino” usó contra los agentes podría ser la misma utilizada en el crimen.

Durante los allanamientos, además del arma, la Policía encontró un rifle dentro de uno de los galpones del acusado, donde guardaba maquinaria rural.

En Gobernador Mansilla, un pueblo de menos de 2.000 habitantes, la noticia cayó como un golpe. Brondino no tenía antecedentes penales y, según los vecinos, era un hombre trabajador, de campo, que “se gana la vida de sol a sol”.

Mientras tanto, la familia de Daiana sigue destrozada. Hasta último momento, mantenían la esperanza de hallarla con vida. “Pasaron una verdadera pesadilla cuando no teníamos confirmada la identidad del cuerpo y ya se decía que era ella”, contó una fuente cercana.

El brutal crimen de Daiana Mendieta

La joven desapareció el viernes por la noche en Gobernador Mansilla, Entre Ríos, tras salir de su casa en un Chevrolet Corsa Classic. Los familiares perdieron contacto con ella y pensaron que volvería. Las horas pasaban y tras no recibir respuestas realizaron una denuncia.

El domingo por la madrugada, alrededor de las 4.00, el Chevrolet fue encontrado abandonado a unos dos kilómetros del pueblo. Ese hallazgo fue clave porque marcó un punto de partida para los rastrillajes.

Lugar donde encontraron a Daiana Mendieta

Desde allí intensificaron el rastreo con equipos especiales: personal policial, bomberos voluntarios y hasta perros de búsqueda. También comenzaron a revisar cámaras de seguridad, teléfonos e interrogaron a vecinos.

Finalmente, el cuerpo de Daiana fue encontrado este martes en un aljibe -de unos diez metros de profundidad- en una zona rural llamada Los Zorrinos, cerca de la ruta 12. “El pozo estaba parcialmente tapado, le habían tirado cosas arriba”, precisó la fuente.