Restos de nafta, disparos y una moto: escalofriantes detalles del crimen de una madre y su hija

“Mi hijo vio salir una moto roja, cruzar la reja de la propiedad. Nunca sospechó, pero cuando vio que se prendía fuego, entró con otros vecinos a intentar apagar las llamas. Había tanto humo que se sofocaban”, contó Daniel, un vecino del lugar.

femicidio bahia

El hombre aseguró además que cuenta con una cámara de seguridad que registró los sonidos: “Tengo una cámara que capta el ruido de una detonación alrededor de las 22:30. Hubo casi una hora entre ese estruendo y que se fue el motociclista. El incendio fue unos 10 minutos después. Mi hijo vio salir a una persona grande, pero no lo miró como sospechoso. Ya declaró en la comisaría”, relató.

El barrio Thompson amaneció conmocionado. Vecinos describieron a las víctimas como personas trabajadoras, tranquilas y muy queridas.

“Las fallecidas llevan 30 años viviendo acá. Ambas habían sufrido la pérdida del jefe del hogar, que murió hace dos años de un cáncer fulminante. Eran mujeres sanas, humildes, respetuosas. No tenían problemas con nadie. No entendemos qué pudo pasar”, dijo Daniel, aún en shock.

Según las primeras pericias, los cuerpos estaban uno al lado del otro, sobre la cama, y el fuego habría comenzado en esa habitación. Los bomberos lograron controlar el incendio tras más de media hora de trabajo, aunque la vivienda quedó completamente destruida.

La investigación

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, personal de la Fiscalía N°5, a cargo del fiscal Jorge Viego, y efectivos de la comisaría Primera. La causa fue caratulada de manera inicial como “Averiguación causal de deceso”, aunque los investigadores no descartan que en las próximas horas se recalifique como doble homicidio agravado por femicidio.

El fiscal Viego ordenó la autopsia de ambos cuerpos y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar al motociclista que fue visto saliendo de la vivienda. También se buscarán restos de balas o vainas servidas que puedan confirmar los disparos escuchados por los vecinos.

Mientras tanto, agentes de la Brigada de Investigaciones intentan determinar si alguna de las víctimas había denunciado amenazas o conflictos previos.

Por el momento, no hay detenidos, aunque la pista del hombre que escapó en moto es la principal línea de investigación.