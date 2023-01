Impactante robo piraña: 12 motochorros actuaron "en manada" para robarle a dos mujeres

En las imágenes se ve cómo las víctimas son abordadas por al menos doce hombres que circulan a toda velocidad a bordo de seis motocicletas, en un alarmante robo.

Una de las asaltadas, llamada Viviana, contó que les intentó arrojar gas pimienta a los ladrones y terminó con las rodillas heridas al querer defenderse.

"No pude pensar, me arrancaron las llaves, me arrastraron y me arrancaron el gas pimienta que tenía. Eso fue lo que impidió que me llevaran el auto", contó en declaraciones a A24.

"Hay muchos hechos de inseguridad en la cuadra. Por eso compré gas pimienta y dije 'lo voy a usar para defenderme'. Fue la primera vez que lo usaba", afirmó la mujer.

Según informó A24, el grupo de maleantes habría seguido el hecho delictivo en manada contra otros vecinos de la zona.