Inconsciencia al volante: un auto la atropelló, la hizo volar por el aire y huyó

La mujer se golpea contra el pavimento y se reincorpora rápidamente con signos de dolor. Segundos después, otro vecino, que se acerca a asistirla.

"Fue el viernes a las tres de la mañana. Un vecino me estaba acompañando hasta el quiosco. Íbamos por la calle por una cuestión de seguridad porque si vas por la vereda está más oscuro", contó Adriana en diálogo con el programa Andino y las Noticias.

"Vino este auto de atrás, que no venía a alta velocidad, y me embiste", detalló, y agregó: "Gracias al auto que estaba estacionado, que es donde reboto, me amortigua el golpe y eso evita que me quiebre la cadera, porque amortiguó un montón".

A pesar de las duras imágenes, la mujer terminó sólo con tres puntos en la cabeza y no sufrió heridas de gravedad. Ahora, pide ayuda para obtener datos y poder reconocer al conductor, quien huyó de la escena sin dejar rastros.

"Estoy buscando a esta persona para que se haga cargo de la situación", concluyó Adriana.