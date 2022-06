Informe exclusivo de América Noticias: lo detuvieron, no tenía la VTV al día y le incautaron $2 millones en mozzarella

Embed

¿Qué pasó con la mozzarella incautada?

En agosto pasado, un camión que llevaba 2.800 kilos de mozzarella, fue detenido por personal de transito de Moreno dado que no tenía la VTV ni el seguro al día. En la actualidad Emiliano Moncayo, el afectado y dueño de la mercadería, denuncia que el camión fue llevado al corralón y cuando una hora después se presentó con la documentación para recuperar lo retenido la carga ya no estaba.

Moncayo se presentó en el corralón y acreditó que los más de 2.000 kilos de queso ya no estaban. Sorprendido, viajó urgente hasta las oficinas de Bromatología para recuperar la carga valuada en aproximadamente 1 millón de pesos, pero allí el Director Carlos Véliz le informó que los alimentos frescos habían sido decomisados. Desde entonces no pudo recuperar la mercadería. Desde la municipalidad aseguran que el queso fue repartido en comedores, aunque no presentaron ningún tipo de documentación que así lo acredite.

¿Qué pasó con los 2.870 kilos de queso? Se trata de un verdadero misterio.