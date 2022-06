También fue muy crítico con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al sostener que "si se cumple" el final de este mandato será semejante al que puso fin a la gestión de Fernando de la Rúa en 2001.

"No entiendo porqué se la agarran con las empresas nacionales", indicó también Moreno al definir al presidente como un "inepto" y criticar al gobierno por no ser peronista. "Esto no tiene salvación", concluyó.