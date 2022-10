Sin embargo, lejos de tener tranquilidad, una semana después, ocurrió otro robo idéntico. La misma casa, la misma familia y otra vez la misma pesadilla. Claudio es el cuñado de David y fue el que ahora sufrió el violento asalto: “Me robaron cuando venía a ver a mi mamá. Vengo, dejo la moto. Cuando ya los vi me di por robado. Pensé en David y por eso levanté las manos y entregué todo. Cuando salieron mis familiares volvieron a apuntar a la cara. Pero mis familiares salieron y otra vez volvieron a apuntar”, recordó.

Video: el dramático relato de Claudio y David

“No es de mucha alegría contar esto. Me robaron la moto. No apareció, me están diciendo que la están paseando por todos lados, pero no aparece. La uso más para moverme que para otra cosa. Yo me voy de acá a la ferretería y vuelvo. Salgo de la moto, voy a la ferretería y trabajo. Llego a mi casa y como. Básicamente es lo único que hago”.

Historia San Justo 2.jpg Claudio es cuñado de David, a quien el domingo pasado lo balearon por la espalda mientras iba a buscar al auto los regalos por el Día de la Madre. (Foto: Captura TV)

"Cuando gire la cabeza, dije 'me la van a dar'", dijo Claudio. Alcanzó a escuchar: "Dame todo o te mato". Su respuesta fue inmediata: "Tomá flaco, llévate todo". Además de la moto, a Claudio le robaron papeles y el celular. "Hasta los chupetines se llevaron. El grito venía de uno solo pero básicamente tenían las pistolas apuntando. Tenían pasamontañas, cascos”, relató Claudio.

Claudio hace dos meses que tenía la moto y dijo que todavía la tiene que terminar de pagar. “Tengo seguro, pero con este tema de la inflación no me compro nada ahora. Voy a ver qué puedo hacer”, señaló.

A David lo balearon y se salvó de milagro

En ese mismo lugar donde le robaron a Claudio, a David, su cuñado, lo asaltaron sacando los regalos del día de la Madre. Su recuperación todavía es lenta y el se mueve en silla de ruedas. En diálogo con A24 contó: “Estoy evolucionando bastante bien, sé que me queda un buen camino por recorrer. Gracias a la familia sobre todo, vamos poniendo el camino lo más lindo que se pueda”.

David arriesgó su vida para salvar a sus hijos y a su mujer. Todavía recuerda lo vivido. Las escenas están en todo momento en su cabeza. “Justo cuando terminé de sacar los regalos escucho a mi nena que me pregunta algo. El tipo sacó el arma y gatilló. Quise evitar que los delincuentes entren a mi casa y por eso salí corriendo”.

Al ser consultado por su recuperación, el hombre relató: “Tengo que bajar un par de kilos y en 4 meses por me vuelven a operar. El disparo fue en la espalda y me dio en el colon. Ahora lo más lindo es volver a estar con mi familia y con mis hijos”.

David contó que el caso sigue en investigación y que todavía no dieron con los responsables del hecho.