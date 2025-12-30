Javier Faroni intentó deshacerse de un celular cuando fue interceptado por la Policía en Aeroparque

El eje del esquema es TourProdEnter LLC, una empresa creada en Florida en agosto de 2021, con Faroni como principal referente. A poco de su constitución, la firma fue designada agente comercial exclusivo de la AFA para contratos internacionales, a través de un acuerdo aprobado por el comité ejecutivo que encabeza Tapia. Ese convenio habilitó a la compañía a cobrar y pagar ingresos vinculados a patrocinadores, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección Argentina, descontando comisiones y transfiriendo luego los fondos a la AFA.

Según documentación bancaria incorporada a la causa, TourProdEnter gestionó más de USD 260 millones en un período de cuatro años, a través de cuentas en Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan. Entre los aportantes figuran empresas asociadas a la Selección, como Adidas, que transfirió USD 78,6 millones, además de Argentina Football Distribution y Reporter Broadcasting Company.

La investigación detectó, sin embargo, que una porción relevante de esos fondos no fue girada directamente a la AFA. Al menos USD 42 millones terminaron en cuatro sociedades registradas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no cuentan con empleados, no declaran actividad comercial y presentan rasgos típicos de estructuras sin operación real. Esos movimientos se inscriben en un circuito financiero más amplio que, según los investigadores, movilizó más de USD 260 millones sin una trazabilidad clara sobre su destino final ni sobre los beneficiarios reales.

Otro actor bajo análisis es Adcap Uruguay Agente de Valores, que habría recibido cerca de USD 110 millones y actuado como intermediario en operaciones de cambio de bonos, con escalas en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y la Argentina. Desde la firma sostuvieron que su intervención se ajustó a la normativa vigente y que los fondos fueron posteriormente transferidos a cuentas de la AFA en bancos locales. No obstante, en los balances presentados por la AFA ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter aparece mencionada de manera marginal, sin precisiones sobre su rol central en la operatoria internacional.

Quiénes son las personas titulares de esas empresas

Las sospechas se profundizaron al identificar a los beneficiarios de las sociedades receptoras de fondos. De acuerdo con la causa, se trata de personas domiciliadas en Bariloche con perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias, entre ellas empleados de pequeños comercios, beneficiarios de planes de vivienda y personas con antecedentes de insolvencia. Entre los nombres figuran Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Salice. Las direcciones declaradas por esas firmas en Miami corresponden a servicios de oficina virtual y, en al menos dos casos, utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas.

En este contexto, el juez federal Luis Armella ordenó los procedimientos a partir de un requerimiento de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, encabezada por Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco. Por disposición del Ministerio Público, los allanamientos alcanzaron tanto la vivienda de Faroni como la sede de la AFA en la calle Viamonte y el predio que la entidad posee en Ezeiza.

Las medidas buscan avanzar sobre nuevas hipótesis delictivas que permitirían vincular presuntas maniobras de lavado de activos realizadas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional, montados a partir de estructuras vinculadas al fútbol profesional.