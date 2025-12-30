Allanan la casa del empresario Javier Faroni en el marco de la causa Sur Finanzas

Embed

El empresario está vinculado a TourProdEnter, la empresa que administró US$260 millones de la AFA en el exterior, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de empresas presuntamente falsas.

Dicha empresa le hizo trece transferencias por 483.604 dólares a una sociedad de la familia de Pablo Toviggino, tesorero, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, y foco de múltiples investigaciones por el crecimiento poco explicable de su fortuna y la de su entorno.

Las maniobras se habrían canalizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Tapia a la cabeza y su Tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino.

TourProdEnter fue inscripta en Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández

Se postergó la audiencia en la que debían declarar los presuntos testaferros de Toviggino

Un recurso presentado por un abogado hizo que este lunes se postergara la audiencia con los supuestos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. La causa busca saber si ellos son legítimos dueños de una mansión en la localidad de Pilar o si son meros nombres a cuenta del dirigente de AFA. Es decir, testaferros.

Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte pidieron que el expediente cambie de juez. La presentación solicita que la causa pase a otra jurisdicción: al juzgado federal de Campana, a cargo del doctor Adrián González Charvay. Ante ese escrito, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky tomó la decisión de suspender sus declaraciones, que iban a comenzar a las 11 horas.

Como consecuencia de este planteo, no podrá haber más sesiones hasta que se resuelva efectivamente en que juzgado se debe realizar la investigación que involucra al tesorero de la AFA y el brazo derecho de Claudio "Chiqui" Tapia.