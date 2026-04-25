Una joven de 25 años fue detenida en la localidad bonaerense de Moreno, acusada de simular su propio secuestro a manos de una supuesta banda de gitanos, con el objetivo de extorsionar a su pareja, un hombre de 48 años.
Una mujer quedó detenida tras simular su propio secuestro y exigirle a su pareja una importante suma de dinero para su liberación.
Le dijo a su pareja que fue secuestrada por una banda de gitanos y le pidió que pague el rescate: terminó detenida
Una joven de 25 años fue detenida en la localidad bonaerense de Moreno, acusada de simular su propio secuestro a manos de una supuesta banda de gitanos, con el objetivo de extorsionar a su pareja, un hombre de 48 años.
El hecho, que se conoció en las últimas horas, ocurrió el jueves cuando la acusada, identificada como Agustina Villalba, le envió un mensaje a su novio, con quien mantenía una relación abierta desde hacía tres años, solicitándole dinero para tomarse un remis. Ante la negativa, alrededor de las 8, volvió a comunicarse con un tono más alarmante: le informó que había sido capturada por un grupo de gitanos y que exigían 1 millón de pesos para su liberación.
Para respaldar su versión, la mujer adjuntó fotografías en las que se observaban supuestos golpes en el rostro. Según su relato, los captores se habrían enterado de que ella le había robado una pulsera a un integrante de la comunidad gitana dos semanas antes, motivo por el cual reclamaban esa suma como compensación por el objeto sustraído.
Tras el mensaje, el hombre realizó la denuncia de inmediato. La investigación quedó en manos de la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Luego de analizar las comunicaciones telefónicas y las imágenes enviadas, los efectivos detectaron inconsistencias que permitieron establecer que se trataba de una simulación.
El punto de encuentro pactado para la entrega del supuesto rescate fue la esquina de las calles Manuel Obarrio y Rafael. Allí, efectivos policiales montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones.
La mujer llegó al lugar acompañada por dos hombres: uno de 26 años, con quien también mantenía una relación sentimental, y otro de 20 años. Los tres fueron aprehendidos inicialmente y trasladados a la sede de la DDI de General Rodríguez.
Según información de la causa, Villalba buscaba el dinero para sostener su adicción a la cocaína, de la que se proveía a través de conocidos en el barrio Puerta de Hierro de Moreno Sur.
Posteriormente, la fiscalía ordenó la identificación de los acompañantes y dispuso su liberación. Sin embargo, la imputada quedó a disposición de la Justicia, acusada del delito de extorsión, carátula inicial de la causa.
La investigación continúa para determinar el grado de participación de las personas involucradas.