Le dijo a su pareja que fue secuestrada por una banda de gitanos y le pidió que pague el rescate: terminó detenida

El punto de encuentro pactado para la entrega del supuesto rescate fue la esquina de las calles Manuel Obarrio y Rafael. Allí, efectivos policiales montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones.

La mujer llegó al lugar acompañada por dos hombres: uno de 26 años, con quien también mantenía una relación sentimental, y otro de 20 años. Los tres fueron aprehendidos inicialmente y trasladados a la sede de la DDI de General Rodríguez.

Según información de la causa, Villalba buscaba el dinero para sostener su adicción a la cocaína, de la que se proveía a través de conocidos en el barrio Puerta de Hierro de Moreno Sur.

Posteriormente, la fiscalía ordenó la identificación de los acompañantes y dispuso su liberación. Sin embargo, la imputada quedó a disposición de la Justicia, acusada del delito de extorsión, carátula inicial de la causa.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de las personas involucradas.