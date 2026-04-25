Violento ataque a un chofer en Merlo: una pasajera lo golpeó en medio de un reclamo por las demoras del servicio

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Caos, gritos y reclamos dentro de la unidad

Mientras la situación se desbordaba, el resto de los pasajeros intentaba retomar la calma para continuar el viaje. “Señora, todos tenemos que viajar, siéntese”, se escucha decir a uno de los testigos en los videos.

Lejos de apaciguarse, la agresora también discutió con otros usuarios y justificó su reacción por las demoras: “Cuatro colectivos perdí y él se está cagando de risa”, afirmó.

Cuando otra pasajera intentó defender al chofer, la mujer respondió con más violencia: “Vos no te metas”, lanzó, en medio del clima de tensión.

https___thumbs.vodgc.net_1-398-pKbWBR1777133509738-1777135536 Un colectivero de la línea 503 fue brutalmente agredido en un hecho que quedó registrado en videos.

Un nuevo episodio en medio de la crisis del transporte

El hecho vuelve a poner en foco el deterioro del servicio y el impacto que las demoras generan en los pasajeros, pero también la creciente exposición de los choferes a situaciones de violencia.

El caso generó repercusión en redes y reabre el debate sobre la seguridad en el transporte público y las condiciones en las que trabajan los conductores en el Gran Buenos Aires.