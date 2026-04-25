La deslumbrante entrada de Allegra Cubero en sus 15 años: quién la acompañó en el momento más especial

El pequeño lució un conjunto de sastrería también en un sofisticado tono verde esmeralda, como la cumpleañera, compuesto por un chaleco y pantalón que se alejan de los colores tradicionales para aportar distinción. La combinación con una camisa blanca impecable y un moño a juego refuerza el estilo formal, mientras que la elección de zapatillas blancas añade un toque moderno y equilibrado, logrando una estética de un "pequeño caballero".

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Cuál fue la dedicatoria de Allegra Cubero a Mica Viciconte

Los fuertes conflictos entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte parecen estar lejos de apaciguarse. Aunque cada parte sostiene que ya no le da importancia a la otra, lo cierto es que cualquier movimiento vinculado al exfutbolista y su pareja vuelve a generar repercusión.

En ese contexto, el tan comentado festejo de 15 años de Allegra Cubero fue el último gran capítulo de tensión entre la expareja, especialmente por la organización del evento que se realizó en la noche del viernes 24 de abril y madrugada del 25.

Tras la celebración, un gesto de la adolescente con su madrastra generó múltiples interpretaciones. Según trascendió, Mica fue quien estuvo a cargo de gran parte de la organización de la imponente fiesta, gestionando incluso distintos canjes para que la noche soñada de Allegra fuera posible.

En ese marco, la quinceañera compartió este sábado en sus redes sociales varias publicaciones de invitados que formaron parte de la celebración. Entre ellas, se destacó una en la que una invitada arrobó tanto a Allegra como a Viciconte en un video del carnaval carioca, resaltando el vínculo cercano y el clima festivo de la noche.

El mensaje que acompañaba el posteo decía textualmente: "Gracias Mica Viciconte por hacer siempre todo con tanto amor! Y gracias Allegra Cubero por dejarme ser parte de esta noche soñada. Lo dimos todo. 3:30 AM y seguimos bailando"