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La deslumbrante entrada de Allegra Cubero en sus 15 años: quién la acompañó en el momento más especial

Allegra Cubero vivió una noche soñada en el festejo de sus 15 años, una celebración llena de glamour y emoción que se dio en medio de la tensión previa entre sus padres, Nicole Neumann y Fabián Cubero, al momento de definir la organización del evento.

25 abr 2026, 17:09
La deslumbrante entrada de Allegra Cubero en sus 15 años: quién la acompañó en el momento más especial
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La deslumbrante entrada de Allegra Cubero en sus 15 años: quién la acompañó en el momento más especial

Allegra Cubero deslumbró en el ingreso por pantalla a su esperada fiesta de 15 con un vestido verde esmeralda de gran impacto visual, un diseño que no pasó desapercibido y que incluso generó comentarios y debate en la previa, ya que fue una elección impulsada por su madre, Nicole Neumann, junto al reconocido diseñador Laurencio Adot.

El vestido, confeccionado en tul delicadamente trabajado con bordados de paillettes, se destacaba por un corset strapless ceñido al cuerpo que realzaba la silueta hasta la cintura. Desde allí, se abría una falda amplia de corte evasé y largo hasta el piso, que aportaba fluidez, movimiento y una impronta elegante en cada paso de Allegra.

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El estilismo se completó con el cabello suelto, peinado en ondas suaves y naturales, que sumaron un aire romántico y fresco, en perfecta armonía con el espíritu del look elegido para abrir una noche tan especial.

Sin duda, la entrada fue uno de los momentos más esperados de la celebración. Si bien se especulaba con que el ingreso sería de la mano de su padre, Fabián Cubero, o incluso de Mica Viciconte por haber sido fundamental en el proceso de la fiesta, finalmente la joven tomó una decisión distinta y muy emotiva: entró acompañada por su hermanito menor, Luca, en un gesto cargado de ternura que marcó el inicio de la velada con un fuerte componente familiar y simbólico.

El pequeño lució un conjunto de sastrería también en un sofisticado tono verde esmeralda, como la cumpleañera, compuesto por un chaleco y pantalón que se alejan de los colores tradicionales para aportar distinción. La combinación con una camisa blanca impecable y un moño a juego refuerza el estilo formal, mientras que la elección de zapatillas blancas añade un toque moderno y equilibrado, logrando una estética de un "pequeño caballero".

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Cuál fue la dedicatoria de Allegra Cubero a Mica Viciconte

Los fuertes conflictos entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte parecen estar lejos de apaciguarse. Aunque cada parte sostiene que ya no le da importancia a la otra, lo cierto es que cualquier movimiento vinculado al exfutbolista y su pareja vuelve a generar repercusión.

En ese contexto, el tan comentado festejo de 15 años de Allegra Cubero fue el último gran capítulo de tensión entre la expareja, especialmente por la organización del evento que se realizó en la noche del viernes 24 de abril y madrugada del 25.

Tras la celebración, un gesto de la adolescente con su madrastra generó múltiples interpretaciones. Según trascendió, Mica fue quien estuvo a cargo de gran parte de la organización de la imponente fiesta, gestionando incluso distintos canjes para que la noche soñada de Allegra fuera posible.

En ese marco, la quinceañera compartió este sábado en sus redes sociales varias publicaciones de invitados que formaron parte de la celebración. Entre ellas, se destacó una en la que una invitada arrobó tanto a Allegra como a Viciconte en un video del carnaval carioca, resaltando el vínculo cercano y el clima festivo de la noche.

El mensaje que acompañaba el posteo decía textualmente: "Gracias Mica Viciconte por hacer siempre todo con tanto amor! Y gracias Allegra Cubero por dejarme ser parte de esta noche soñada. Lo dimos todo. 3:30 AM y seguimos bailando"

IG Allegra Cubero mensaje a Mica Viciconte

     

 

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