Por qué prohíben la salida del país de Javier Faroni, el productor de los famosos

faroni

El eje de la causa gira alrededor de TourProdEnter LLC, una empresa creada en Miami en 2021, vinculada a su entorno familiar, que habría manejado unos 260 millones de dólares de la AFA en el exterior.

Según la investigación, al menos 42 millones de dólares habrían sido desviados hacia empresas presuntamente ficticias, lo que disparó la intervención judicial. En los allanamientos se buscó documentación clave y dispositivos electrónicos que permitan reconstruir la operatoria financiera y los roles de cada involucrado.

En ese contexto, un dato sacudió fuerte al mundo del espectáculo. Martín Candalaft reveló en DDM (América TV) que uno de los elementos más sensibles del expediente es el celular de Javier Faroni. De acuerdo a lo contado al aire, los investigadores consideran que el teléfono podría contener mensajes, contactos y registros de comunicaciones con dirigentes, empresarios y figuras conocidas, lo que explicaría el hermetismo y la urgencia por impedir que el productor abandonara el país.

El foco en el celular no es menor: en el ambiente artístico, Faroni fue durante años un nexo entre el poder, el fútbol y el espectáculo, con vínculos que exceden lo meramente teatral. Por eso, en los pasillos de la TV y el teatro ya se preguntan a quiénes podría salpicar la información que aún no salió a la luz.





Embed

Quién es la esposa de Javier Faroni vinculada con la causa

Érica Gillette es la esposa del productor teatral Javier Faroni y quedó en el centro de la investigación judicial por su rol clave en el manejo de fondos vinculados a la AFA. La mujer figura como responsable legal de TourProdEnter LLC, la empresa que desde hace cuatro años mantiene un contrato exclusivo con la entidad deportiva para la administración de ingresos internacionales.

Según consta en el expediente, registros bancarios de Estados Unidos indican que Gillette autorizó transferencias por unos 16,6 millones de dólares para solventar gastos personales de alto nivel, entre ellos vuelos privados, alquileres de villas de lujo y embarcaciones de alta gama. Los movimientos se realizaron desde cuentas radicadas en bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

Ante estas pruebas, la Procelac solicitó formalmente su imputación al considerar que habría participado en un presunto esquema de desvío de dinero institucional. En ese marco, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario sobre su patrimonio para determinar el origen de los fondos que financiaron un estilo de vida ostentoso en el exterior.



