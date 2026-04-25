Netflix estrenó su nueva serie coreana y es el K-drama romántico del momento

De qué trata "Un amor que no se agota" en Netflix

La historia sigue a Matthew Lee, un empresario exitoso que decidió desaparecer de su antigua vida. Bajo una nueva identidad, la de Lee Hae-seok, construyó un presente completamente distinto en un entorno rural. Allí dirige una empresa dedicada a ingredientes naturales, con un producto estrella que despertó el interés internacional: el exclusivo “uri blanco”, un tipo de hongo con propiedades únicas.

Todo parecía estable hasta que tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. Matthew rompió un contrato clave con una marca global, lo que desencadenó un conflicto empresarial que amenaza con exponer su pasado y destruir la tranquilidad que tanto le costó construir.

En paralelo aparece Dam Ye-jin, una conductora de televisión que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Tras perder su espacio estelar, recibió una última oportunidad: conseguir un acuerdo exclusivo con la misma empresa vinculada al conflicto de Matthew. Ese encargo la llevó directamente al pueblo donde él vive.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando una presentadora de televentas adicta al trabajo pierde su puesto, parte al campo para recuperarlo, pero un granjero misterioso trastoca sus planes… y su corazón".

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Un romance que crece entre secretos y decisiones difíciles

A diferencia de otros K-dramas, Un amor que no se agota no se apoya únicamente en momentos románticos clásicos. Aquí, el amor se construye desde la incomodidad, la desconfianza y los silencios.

Matthew no puede revelar quién es realmente. Su pasado sigue siendo una amenaza constante. Dam Ye-jin, por su parte, no puede fallar en su misión si quiere recuperar su carrera. Esa dualidad genera un conflicto constante: acercarse significa arriesgarlo todo.

La serie explora cómo las decisiones personales impactan en los vínculos. Cada episodio plantea una pregunta implícita: ¿hasta dónde se puede confiar cuando hay tanto en juego?

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El elenco principal de "Un amor que no se agota"

Ahn Hyo-seop

Chae Won-been

Kim Bum

Goh Doo-shim

Yoon Byung-hee

Jo Bok-rae

Woo Hee-jin

Kim Young-jae

Shin Dong-mi

Park Ah-in

Por qué es el K-drama romántico del momento en Netflix

Mientras muchas producciones buscan impacto inmediato, esta serie eligió otro camino. Apostó por construir una historia que crezca de manera progresiva.

El foco está en los detalles: una mirada, una conversación inconclusa, una decisión postergada. Ese estilo puede no ser para todos, pero es precisamente lo que la hace destacar dentro de la oferta actual.

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Qué se espera de esta serie coreana en los próximos episodios

A medida que avance la trama, se espera que los conflictos se intensifiquen. El pasado de Matthew no podrá permanecer oculto para siempre. Dam Ye-jin tendrá que decidir entre su carrera y sus sentimientos. Y el personaje de Kim Bum podría convertirse en el factor que incline la balanza en una historia donde nada es completamente predecible.

La serie ya dejó claro que no seguirá un camino convencional. Por eso, cada nuevo episodio genera expectativa.

Tráiler oficial de "Un amor que no se agota" en Netflix