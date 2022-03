En un día cargado de expectativa, declara el hermano de Nora Dalmasso

Según pudo saber A24.com, Juan Dalmasso comenzó a declarar en los tribunales de la ciudad cordobesa pasadas las 9.40 y dijo que la Justicia y la policía "iniciaron el proceso de forma equivocada" tras el homicidio ya que, por ejemplo, hablaron al inicio de "un suicidio".

En ese marco, Juan Dalmasso cargó contra el abogado, ex funcionario de Carlos Menem en los ’90, y ex amigo y ex vocero de Macarrón, Daniel Lacase, a quien calificó como "el primer oportunista por la muerte de Nora" y dijo que "no fue investigado debidamente".

macarrón dalmasso 22.jpg Marcelo Macarrón.

Ante la consulta de por qué decidió retirarse de la querella, junto a su hermana Susana Dalmasso y sus sobrinos Facundo y Valentina Macarrón, indicó que “fue una decisión unánime” y recalcó que “era la única forma de proteger del proceso a Delia 'Nené' Grassi, mi madre”.

Diferencias con los Macarrón: ¿Qué dijo en estos años el hermano de Nora Dalmasso?

A diferencia de Facundo y Valentina Macarrón, que declararon la semana pasada, el hermano de Nora Dalmasso hace años apuntó tiempos atrás contra “un móvil económico y que el mismo estaría conformado por el entorno más cercano a su hermana”. Sin embargo, este martes dijo que “desconocía” la causa del homicidio y que a “Nora la mataron de sorpresa”.

El hermano de la víctima fue también el que declaró hace años haber escuchado decir a Macarrón en una reunión, que había sacado un seguro de vida a nombre de la víctima. El mismo era, según las averiguaciones judiciales posteriores, por un monto de 30 mil dólares. “A veces he llegado a pensar que Marcelo sufre una enfermedad que le impide ver lo que realmente importa en la vida, algo que sólo le permite verse el mismo y la figuración social”, dijo años atrás, según consignó al diario Puntal de Río Cuarto.

Juan contó también que su hermana “tenía una relación extramatrimonial; de hecho, le había dicho a algunas amigas que no estaba pasando por un buen momento con su esposo. No estaba bien con la pareja, y, aunque parecía que todo estaba bien, era para mantener la unión con los chicos”. Además, presentó como prueba un cuaderno de Nora en la que llevaba anotaciones relacionadas con su vida privada.

dalmasso 5.jpg Nora Dalmasso.

Por su cuenta, Delia “Nené” Grassi, que sufrió un ACV y desistió de la querella en el juicio, apuntó siempre a la teoría de “una mafia” detrás del asesinato de su hija. "Hay una mafia, a mi hija la han matado por venganza, y al que la mató no lo van a encontrar, porque ese hombre no es de acá, lo han mandado de otro lado”, declaró hace años al al diario Puntal de Río Cuarto.

“Son de esos matones pagados, desde un principio se me puso eso y van a ver que va a ser eso. Porqué lo hicieron, hasta ahí no puedo hablar porque tengo miedo de pecar. Pero a mi hija la han mandado a matar, fue bien premeditado y calculado”, agregó.